El paletó era una especie de levita de origen francés, que se popularizó en España durante el siglo XIX, hasta el punto de quedar fijada en la memoria popular en aquella canción burlesca de Cuando Fernando VII usaba paletó. Una canción que probablemente aludía a los años que el monarca se encontraba en Valençay, lleno de comodidades, bajo la custodia de Napoleón, mientras España se desangraba en la guerra para devolverle una corona que no merecía.

Resulta preocupante que el juez Peinado, famoso por sus giros procesales y resoluciones discutidas, llegara a comparar, sin despeinarse, al actual Gobierno con la figura de aquel rey, el peor de los peores. Una analogía difícil de sostener, porque no es lo mismo un sistema constitucional y democrático, con sus imperfecciones, que un reinado absolutista que liquidó la Constitución de 1812, una de las más avanzadas de su tiempo.

Me cuesta entender que afirmaciones de ese alcance se puedan incorporar al discurso jurídico sin consecuencias. Me inquieta que una investigación, que muchos juristas han calificado de prospectiva, haya avanzado sin que nadie competente intervenga. Y también que una medida cautelar como la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno pueda adoptarse en ese contexto. Pero, sobre todo, me produce desazón observar que la única cuestión capaz de provocar la reacción del Consejo General del Poder Judicial haya sido la duda sobre los escoltas, y que, además, haya sido resuelta por el voto de calidad de su presidenta, cuando aquella comparación con el más abyecto de los reyes que hemos tenido no mereció ninguna atención.

Tal vez Peinado represente un ejemplo de lo que muchos consideran una mala praxis judicial; incluso sea para algunos el epítome del lawfare. Ojalá sea solo una excepción y no el reflejo de un problema más profundo. Pero lo cierto es que el desconcierto, la incomprensión y, como consecuencia inevitable, una creciente desconfianza hacia la justicia, parecen estar instalándose en amplias capas de la sociedad. Porque resultan difíciles de explicar ciertas comparaciones, como las penas de Ábalos y su corruptor Aldama, o las de aquél y otros ministros como Zaplana, Rato o Matas; resulta difícil de explicar también cómo procedimientos que, al paso alegre de la paz, avanzan con rapidez, mientras otros se dilatan hasta el atasco sine die. Es una asimetría, percibida por todos y silenciada por muchos, que no contribuye a preservar la confianza en instituciones que se definen como independientes.

Decía Mariano José de Larra, en época del Rey Felón, que la justicia no es igual para todos cuando el poder no encuentra freno ni responsabilidad. Y ese mismo freno y responsabilidad deben predicarse de todos los poderes del Estado, sin excepción. No sea caso que haya quien interprete ciertos movimientos no solo en clave estrictamente jurídica, sino también bajo la sospecha de una lectura condicionada por ciertas afinidades o sensibilidades que desbordan lo puramente técnico; no sea, en fin, que alguien pueda decir, con ironía amarga, aquello de «así se las ponían a Fernando VII».

Profesor de Filosofía