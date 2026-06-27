Festa gran al Grau!

De Festes de les millors, i una torrà de sardina, per a xiquets i majors. Les Festes que són un fet, anuncia la caragola… Este sábado volveremos a escuchar el Pregó de Sant Pere, de Francesc Alloza, que dará comienzo a las fiestas del Grao, el trocito de nuestra ciudad que tiene el privilegio de estar bañado por el mar Mediterráneo, de ser el mejor escaparate turístico posible y la despensa de los mejores productos de nuestra gastronomía servidos hasta la mesa gracias a las redes de la Cofradía de San Pedro.

Hoy arranca una semana grande en la que se ha trabajado muchísimo y que volverá a llenar el distrito marítimo de tradición, música, participación y orgullo grauero. No en vano, son cada vez más personas las que se unen para compartir momentos que son parada obligada cada año con el arranque del verano. La Cabalgata del Mar, el sopar de pa i porta, la torrà de la sardina; las exhibiciones de toros, las multitudinarias verbenas, las bulliciosas peñas… y cómo no, el Día de las Paellas. ¡Para no perdérselo! Este año se espera que sea una de las citas más multitudinarias de la historia, un evento que combina gastronomía y amistad, tradición, fiesta y germanor.

Todo está preparado. La teniente alcaldesa del Grao, Ester Giner, lleva varios meses trabajando mano a mano con la Comisión de Fiestas, para configurar un programa que vuelve a ser extenso, diverso y completo, para todos los públicos. Desde aquí quiero agradecerles a todo el equipo el esfuerzo, la dedicación y el interés que demuestran durante todo el año, y en especial en la semana grande de Sant Pere, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar los festejos al máximo. Sin ellos, nada sería posible.

Desde el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir hemos puesto todo de nuestra parte. Una vez más, hemos trabajado transversalmente, colaborando todos los departamentos, para que los graueros y el conjunto de los castellonenses puedan disfrutar al máximo.

Y también para que sean unas fiestas seguras. Este año se desplegarán 461 servicios operativos programados mediante agentes de los Policía Local y 110 de Agentes de Movilidad Urbana. Y las fiestas de Sant Pere volverán a contar, un año más, con Puntos Violeta, para garantizar la seguridad de las mujeres, que también contarán este año con pulseras que detectan la introducción de sustancias estupefacientes en las bebidas, igual que ya hicimos en Magdalena y tapavasos para que cada persona pueda controlar lo que bebe.

Las fiestas de Sant Pere no es más que la cara más amable y visible de un Grao que está en plena transformación y que cada vez mira con más decisión al futuro, sin renunciar a su raíces y esencia de pueblo marinero. Desde el equipo de gobierno municipal estamos apostando por un distrito marítimo que aprovecha mejor las oportunidades y los retos de futuro que tiene ante sí.

Apostando por promocionar su tradición gastronómica, por visibilizar su presente vinculado a la pesca y al mar con la próxima transformación de la Lonja para que sea punto de encuentro para los visitantes que quieran conocer los productos del Mediterráneo, al tiempo que se mejoran las condiciones de la subasta de pescado. Invirtiendo en la mejora de la imagen de la Tenencia Alcaldía del Grao, con 300.000 euros, para que vuelva a estar a disposición de los graueros las 24 horas del día, como siempre ha sido. Transformando Ferrandis Salvador para que sea el mejor paseo marítimo de nuestra provincia; devolviéndole la bandera azul a todas sus playas; invirtiendo en infraestructuras, como el TRAM a la playa, para que sea más fácil acceder; asfaltando caminos como el Camí l’Obra o las dos motas del Riu Sec, además de casi otra veintena de caminos que dan acceso a muchas propiedades que están diseminadas por la Marjaleria, otro de los puntos clave de nuestro distrito marítimo.

Y también recuperando servicios, como el servicio sanitario de la Marjaleria, que volverá a atender a los vecinos después de que el anterior equipo de gobierno lo cerrara para siempre sin escuchar demandas ni necesidades de los residentes. O apostando por la limpieza, endureciendo los controles a los incívicos que ensucian nuestro término municipal, o trabajando para transformar la vía del tren en una vía verde ciclopeatonal que unirá el Grao con la Magdalena. Todo esto también es trabajar por el Grao y los graueros. Solo por citar algunos ejemplos.

El Grao está más de moda que nunca. Y este es el camino que queremos continuar recorriendo con los vecinos. A su lado y de su lado. Solo me queda desear a los graueros unas felices fiestas de Sant Pere y que las disfruten al máximo. Com diria Joan Baptista Campos: «Amb les barques amarrades, al moll descansen les xàrcies. Tot el poble plega veles, ja repiquen les campanes. Tot el Grau ix al carrer a festejar la diada, perquè ja ha arribat Sant Pere, nostre patró mariner». Grauers, Visca Sant Pere! I visca el Grau!

Alcaldesa de Castellón