Le llaman coherencia

Hay expresiones que envejecen bien porque la realidad insiste en ofrecerles nuevas oportunidades. Una de ellas podría ser aquella vieja idea de que la política hace extraños compañeros de cama. Y de hecho, cada cierto tiempo aparece un episodio que recuerda que quizá no era una metáfora tan exagerada.

La política municipal tiene esa virtud (o esa tara) de reducir grandes proclamas ideológicas a dimensiones más domésticas. Donde antes había líneas rojas, cordones sanitarios y diferencias presentadas como casi antropológicas, de pronto aparecen conceptos mucho más amables: gestión, municipalismo, pragmatismo, sensibilidad compartida o voluntad de servicio.

Y entonces ocurre el milagro. Ha pasado en Burriana, donde exediles díscolos de Compromís y Vox se unen ahora en un mismo proyecto político.

Personas que hace unos meses representaban universos incompatibles descubren que, bien mirado, tampoco estaban tan lejos. Quizá sea, como dicen, que los extremos se tocan. Aunque también cabe otra posibilidad menos filosófica y bastante más incómoda: que los extremos en realidad nunca estuvieron tan separados como parecía. Tal vez convenga preguntarse cuánto había de ideología y cuánto de envoltorio en todo esto.

Procuro entender los procesos evolutivos de la opinión y del pensamiento, incluso santifico a los sabios de la rectificación, a los metepatas, pero me llama mucho la atención esa admirable elasticidad que tienen algunos para mudar de piel y hacer de esta metamorfosis completa una renuncia a actuar bajo unas siglas; eso sí, constituyendo otras. Coherencia y responsabilidad, dicen que es. Pues vale.

Director de Mediterráneo