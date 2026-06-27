Macro-Onda

La mayoría no se habrá enterado porque la alcaldesa de mi pueblo es muy hábil con los medios de comunicación y acalla todo aquello que no le interesa. Pero en Onda hay en las últimas semanas una movida muy importante alrededor de una macroplanta fotovoltaica. Y la gente se ha echado a la calle y a las redes sociales. La falta de información y transparencia suele producir estos efectos en la ciudadanía. Todo no es la propaganda manipulada en los medios y, debido a ello, pasa lo que pasa.

Que estoy a favor de las plantas de energía renovable es sabido por todos los que me siguen habitualmente. Que la condición de que estas plantas no se pongan en suelo de alto valor agrológico la propuse yo durante la tramitación del decreto ley valenciano que regula las plantas de energía renovable, cuando formé parte del gobierno del Botànic, eso lo sabe menos gente.

Zonas de regadío

Ahora, parece ser que donde se pretende ubicar la macroplanta es justo donde tanto esfuerzo le costó al pueblo de Onda, en 1985, crear zonas de regadío con la inversión en infraestructuras agrícolas que supuso la Comunidad de Regantes de la Cota 220. La organización, el sistema de riego por goteo para maximizar el uso del agua. Todo eso se va a evaporar. Los ondenses creamos suelo de alto valor agrológico, regable con alta tecnología agrícola, para ocuparlo con placas solares.

Y al Ayuntamiento de Carmina Ballester no se le ocurre otra cosa ahora que querer cambiar el PGOU obsoleto que tenemos en Onda desde el año 1995 para no-se-qué. Propaganda. Ya hemos hecho tarde. Nos van a dejar una Onda Bonica de verdad. Si señor.

Concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Onda