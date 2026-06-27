Los mundiales con diez años

Ya llevamos casi toda la fase de grupos del Mundial de fútbol y yo todavía no he dicho ni mu sobre el asunto. Esto no puede ser. Me encanta este evento. En mis preferencias marcha incluso por delante de los Juegos Olímpicos. Aquí todo se ciñe a mi deporte preferido. El, qué sé yo, bádminton, pentatlón moderno o la natación están muy bien, deben ser divertidos de practicar, pero me apetece entre poco y nada tragarme una competición de estas y otras muchas disciplinas. Al final, en las olimpiadas aguantas la maratón o la final de los 110 metros vallas si te dicen que un compatriota puede colgarse una medalla. El patriotismo te surge con los triunfos, lo que no digo que esté mal; a veces es mejor que aparezca ahí que en otros lados, a veces es peor: deberíamos ser patriotas exacerbados a la hora de pagar impuestos, por ejemplo, y me da que en este aspecto nos volvemos ciudadanos del mundo y miramos para otro lado. En fin.

A lo que iba, que disfruto mucho esta competición. Quizá me marcase el hecho de que mis primeros recuerdos balonpédicos se armasen cuando el Mundial que se celebró en España, en 1982, hace nada menos que cuarenta y cuatro años, añazos diría. Mi hijo tiene ahora la misma edad que yo en aquel momento, lo que es una feliz coincidencia. Él está más enfermo de fútbol que yo en aquella época. En casa se vivía con poca pasión el deporte rey, ahí quizá venga el motivo por el que el niño ahora se apasiona tanto. Sí recuerdo de aquel remoto verano ver muchos partidos, los de España y unos cuantos más. Mi pequeño quería ver todos los del campeonato, sin saber, claro, que la mayoría se juegan de madrugada. Aun así, los primeros días vio muchos, demasiados, y eso que aún había colegio. Fue grande su indignación porque no quería dejarle ver el Canadá-Bosnia Herzegovina. Le puse como condición que me dijese un solo jugador del equipo europeo (del norteamericano estaba claro que conocía a mínimo dos: Olowaseyi y Buchanan, ambos del Villarreal). Sin inmutarse me soltó: «Claro, Edin Dzeko». No quedó otra que tragarse el tostón de partido.

De mi infancia, tanto como del torneo en sí, recuerdo el álbum de cromos. Aún debe estar en algún cajón de la casa de mis padres. La ilusión de ir completándolo. Leer y analizar los resultados de la fase de clasificación. Reconocer a los pocos jugadores extranjeros que pertenecían a equipos españoles. Mi hijo se mueve por otros derroteros. Las estampas de los futbolistas no le llaman demasiado la atención, cosa que la economía familiar agradece, pero sí le chifla jugar en la Nintendo partidos, incluso me roba el móvil y abre el Football Manager para llevar a la Roja, convocar a Moleiro y ponerlo de titular todos los partidos, faltaría más.

A estas alturas ya deben saber el resultado del España-Uruguay. Ojo que un mal resultado podría condenarnos a jugar la primera eliminatoria contra la Argentina de Messi. Sería un gran partido, pero más bonito si en lugar de ser de dieciseisavos fuese la semifinal, o mejor aún, la final. A ver qué pasa. Seguramente vuelva a hablar de esta gran competición, más adelante.

Editor de La Pajarita Roja