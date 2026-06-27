Opinión | LA RÚBRICA
Pàgines negres
Aquest cap de setmana és l’Aplec de Penyagolosa i allí tornarem a cantar Pàgines Negres d’Auxili. Una cançó que parla de la resistència, dignitat i defensa de la terra. I és difícil no pensar-hi després de conèixer l’autorització definitiva de la MAT Morella-La Plana, un projecte que travessarà les nostres comarques després de 17 anys de tràmits.
Com a veí d’Atzeneta del Maestrat, em preocupa, i molt, que l’interior siga vist com un espai on instal·lar grans infraestructures sense escoltar la veu de la gent que patirem les conseqüències d’aquesta instal·lació. Ens parlen de progrés i de transició energètica, objectius que compartim. Però la pregunta és clara: quin preu hem de pagar per aquest model de transició que volem?
L’Aplec de Penyagolosa sempre ha sigut i serà molt més que una festa. És un punt de trobada per a reivindicar la cultura, la llengua i el futur de les nostres comarques. És també un recordatori que el territori no és només un mapa per on traçar línies elèctriques, sinó el lloc on vivim, treballem i construïm comunitat.
Patrimoni per a preservar
Les nostres muntanyes, els nostres masos i els nostres paisatges formen part d’un patrimoni que hem heretat i que tenim l’obligació de preservar. Per això cal exigir que les decisions sobre el territori compten amb la participació real dels municipis afectats.
Perquè les pàgines negres no les escriuen només els especuladors, també les escriu la resignació. I els pobles de l’interior fa temps que vam decidir que no ens resignaríem.
Portaveu de Compromís a l'Adjuntament d'Atzeneta
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