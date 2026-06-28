El CD Drac Castellón es un club de fútbol que entrena en las instalaciones del Chencho, el gran centro deportivo de la ciudad que, todo sea dicho, no pasa por su mejor momento. Si usted, querido lector, no es aficionado al fútbol base, quizá no haya oído hablar de este club. Si sus lobeznos juegan a fútbol, seguro que sí.

El Drac es, sin la menor duda, una de las grandes entidades deportivas de esta bendita tierra. Se trata de un club en el que lo primero, es el amor por el fútbol. Lo segundo, el amor por el fútbol. Y lo tercero, el amor por el fútbol. Jamás he conocido otra entidad, pública o privada, que ame tanto aquello a lo que se dedica. Desde su junta directiva hasta el último de sus colaboradores, pasando por los pequeños grandes hombres que se dejan la piel en el campo cada fin de semana.

Personalmente lo conocí hace tres o cuatro años, cuando el gusanillo por el deporte rey se despertó en mis hijos. Preguntamos en nuestro entorno, consultamos horarios y condiciones, y no lo dudamos. Los apuntamos al Drac y, con gran ilusión, esperamos haber acertado. Y vaya si lo hicimos.

Durante todo este tiempo nos esforzamos para que no perdieran ningún entrenamiento, llevándolos y recogiéndolos, pues en un cuerpo sano hay una mente sana, y a esas edades los estudios son como son y los exámenes no perdonan un despiste. Y lo cierto es que el deporte, constante, recurrente y organizado les ha ido muy bien. Los terrenos de juego del Chencho no siempre han estado a la altura, eso es cierto, pero el club es tan grande que hasta eso se pasa por alto.

Pablo Sebastiá es escritor