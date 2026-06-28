La formación en turismo como motor inteligente de cambio de Castellón

El turismo ha dejado de ser una simple actividad de servicios para convertirse en una industria de precisión de alta complejidad. Las dinámicas de la demanda global, la irrupción de las tecnologías disruptivas y las nuevas exigencias de gobernanza territorial obligan a redefinir el perfil de los líderes de este motor socioeconómico de nuestro país.

En la provincia de Castellón, este reto no es una opción de futuro, sino una urgencia del presente. Los datos oficiales del INE y de Turisme Comunitat Valenciana en 2026, consolidan al sector como la auténtica columna vertebral de nuestra economía: el turismo representa ya el 14% del PIB nacional, superando el 16% del PIB de la Comunitat Valenciana y escalando de manera histórica en el ámbito provincial, donde explica más del 13% del empleo directo y genera cerca de 280.000 puestos de trabajo directos e indirectos a nivel autonómico. La evolución de la demanda refleja un récord de visitantes y gasto turístico, pero también un cambio en las necesidades empresariales: la era de la gestión intuitiva y el efecto imitación ha terminado.

Hoy en día, la Cámara de Comercio y las principales asociaciones empresariales de Castellón identifican necesidades laborales muy específicas y acuciantes: escasez de mandos intermedios cualificados, falta de perfiles especializados en análisis de datos (big data aplicado al turismo), debilidad en competencias de marketing digital avanzado y carencias en la gestión estratégica de la sostenibilidad medioambiental. En esta situación, el sector empresarial reclama talento capaz de tomar decisiones basadas en la evidencia y no en la inercia.

Es en este escenario donde el grado en Turismo de la Universitat Jaume I (UJI) cobra un valor estratégico sin precedentes para nuestra sociedad. Nuestro nuevo plan de estudios no se limita a formar gestores de hoteles o agencias; ofrece una formación profundamente transversal en administración de empresas, marketing, geografía, sostenibilidad, idiomas y tecnología puntera. Prepara a los estudiantes para liderar equipos en un espectro amplísimo de salidas profesionales. La transversalidad de nuestro programa garantiza que un egresado pueda aportar un valor diferencial no solo en el sector hotelero puro, sino en cualquier corporación que requiera visión estratégica, flexibilidad de mercado y análisis de comportamiento humano.

La gran revolución de los estudios de Turismo en la UJI se consolida con la puesta en marcha de nuestro nuevo Laboratorio de Turismo, un espacio científico que redefine la formación universitaria a través de tres pilares tecnológicos críticos. En primer lugar, la realidad extendida (RX), que fusiona la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV). En este laboratorio, los alumnos aprenden a programar, diseñar y evaluar experiencias inmersivas aplicadas a la promoción de recursos turísticos locales, como nuestras playas urbanas o las rutas del interior de Els Ports. El segundo pilar es la geolocalización avanzada. Gracias a licencias profesionales de ArcGIS, el laboratorio capacita a los futuros graduados en la gestión y creación de inventarios dinámicos de recursos turísticos. Por último, introducimos la ciencia de vanguardia mediante la neurociencia aplicada al turismo (neuromarketing). A través de acuerdos con otros grupos de investigación, contaremos con dispositivos periféricos de seguimiento ocular (eye-tracking) y sensores de respuesta galvánica de la piel integrados en gafas de realidad inmersiva.

Para los jóvenes, el Grado en Turismo de la UJI no es un título tradicional, es una puerta directa a una profesión con pleno empleo técnico, dinamismo internacional y un fuerte componente tecnológico.

A las familias y padres de la provincia de Castellón, les trasladamos un mensaje de absoluta confianza: invertir en esta carrera es asegurar una formación universitaria rigurosa, científica y polivalente, diseñada para responder de forma exacta a lo que el mercado laboral exige hoy.

Y al tejido empresarial de Castellón, le lanzamos una invitación firme: apuesten por contratar el talento surgido de la UJI.

El futuro de la hospitalidad, la gestión inteligente de nuestros destinos y el liderazgo turístico de la provincia de Castellón ya se están diseñando, con ciencia, conocimiento y pasión, en nuestras aulas. ¿Se unen a este reto formativo y profesional? El viaje hacia la excelencia turística de nuestra provincia ya ha comenzado.

Luis J. Callarisa Fiol es vicedecano del grado en Turismo de la Universitat Jaume I