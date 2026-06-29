A estas alturas, a nadie se le escapa que tener un techo en Castellón es más difícil y caro; ni en propiedad, ni en alquiler. Los salarios actuales de la mayoría de los trabajadores de la provincia no llegan a los 23.000 € brutos anuales, mientras que es imposible comprar una vivienda nueva por menos de 200.000 € (lo que equivale a 9 años íntegros de salario bruto). ¿Hablamos de alquileres? ¿Encontraste algo digno por 800 €? ¡Qué suerte!

¿Cuánto es neto un salario de 23.000 brutos? Sabemos que esto depende de la situación personal pero, aproximadamente, se queda en 1.540 € en 12 pagas. Necesitas más de la mitad de tu sueldo para pagar el alquiler; con los restantes 740 € comes, te transportas, te vistes, pagas tus gastos de electricidad, agua, teléfono, sales con tus amigos, te compras un helado, vas al cine y te haces unas buenas vacaciones en el parque de tu barrio. Mucho más lejos, complicado. Te pongas como te pongas, al precio que están los coches y la gasolina, no te da.

Ahora bien, desde FeSMC-UGT en Castellón, cuando observamos cómo se enfrenta esta situación desde una perspectiva donde se acota que es un problema solo de jóvenes, no podemos menos que quedarnos atónitos. ¿Nos olvidamos de ese 38% de mayores de 40 años que, según el informe de marzo de FUNCAS, vive de alquiler? Este mismo informe nos habla de casi un 9% de mayores de 65 años en la misma circunstancia.

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de la clase trabajadora. Estará en los intereses de otros fraccionar el problema pero nunca lo creemos en la intención de UGT. Desde UGT reivindicamos fórmulas que faciliten el acceso a la vivienda para quien lo necesita, sin mirar sexo o condición, edad o filiación política. Los poderes públicos tienen la obligación de abordar este problema y darle solución; las organizaciones de clase tenemos la obligación de reivindicar con vehemencia, desde la unión de la clase trabajadora, soluciones. No dejemos solos a los jóvenes en esto, es hora de unirnos todos en esta lucha, es justa y necesaria.

*Benjamín Sánchez es secretario general de FeSMC-UGT Comarques de Castelló