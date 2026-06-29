Opinión | EL TURNO
El valor de cumplir la palabra
Para mi equipo de concejales y para mí no hay nada con más valor que cumplir la palabra. En momentos de descrédito político y mucho ruido es importante no perder de vista que un programa electoral es un compromiso, que cumplirlo es obligación debida y, además, que dar cuentas de todo ello a los vecinos es un ejercicio de transparencia inexcusable y saludable.
Cuando resta menos de un año para las elecciones locales damos cuenta a los ondenses de todo lo cumplido y lo hacemos con humildad, también con la alegría del trabajo bien hecho, puesto que en este momento ya hemos completado un 70% de nuestro programa electoral para las pasadas elecciones locales.
El mamógrafo ya ha sido licitado y muy pronto estará al servicio de la prevención del cáncer de mama de las mujeres ondenses
Cultura, deporte, atención social, infraestructuras nuevas en nuestras áreas industriales, obras que mejoran la vida de nuestros vecinos, políticas sociales integradoras y profundamente humanas, una visión europeísta y respetuosa con los derechos humanos, la innovación, la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, una ciudad cada día más amable y hospitalaria y muchos más aspectos en los que hemos cumplido nuestra palabra con los ondenses.
Nuestra ilusión por Onda cada día está más reforzada y a los hechos me remito. El mamógrafo ya ha sido licitado y muy pronto estará al servicio de la prevención del cáncer de mama de las mujeres ondenses. Las pistas deportivas de El Carmen ya son una realidad en la que cada día juegan y practican deporte centenares y centenares de ondenses.
El Parque de las 3 Culturas se ha convertido en ese oasis de naturaleza y esparcimiento que demandaban los vecinos
Muy pronto lo será también el nuevo Museo de Ciencias Naturales que tanto ha significado para Onda. La nueva y preciosa plaza de España ya empieza a mostrar su belleza y funcionalidad como refugio climático. El Parque de las 3 Culturas se ha convertido en ese oasis de naturaleza y esparcimiento que demandaban los vecinos. Muy pronto terminaremos las obras del Jardín de las Mil y Una Noches, puerta de entrada al gran pulmón verde de Onda, junto a la segunda fase de nuestra querida Campaneta. El Ágora Onda, el parque de los Planetas y la Alquería Cultural muy pronto van a llegar para completar la gran oferta cultural y lúdica.
Y lo que de verdad importa: que cada día los ondenses son más libres e iguales en derechos y oportunidades. Para ellos trabajamos cada día con toda la ilusión.
*Carmina Ballester es alcaldesa de Onda
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