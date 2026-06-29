Opinión | A FONDO
Els joves són el present
Crec que ens equivoquem amb la idea que els joves són el futur. Els joves no són el futur. Són el present. Les decisions que prenem hui condicionaran les oportunitats que tindran demà, però la seua vida no començarà d’ací a deu anys. Està passant ara. Per això les polítiques de joventut no poden ser un complement ni una regidoria més. Han de travessar tota l’acció d’un govern.
Per això una de les apostes municipals d’enguany ha sigut llançar per primera vegada unes ajudes per al transport universitari als menors de 30 anys. Amb esta línia de subvencions ajudarem moltes famílies a assumir un cost important perquè els seus fills i filles puguen estudiar. Estem dient-los que el seu esforç val la pena i que la seua ciutat també els acompanya en eixe camí.
També, quan obrim una nova sala d’estudi no només ampliem un servei públic. Des de fa unes setmanes, estem oferint un espai gratuït i en condicions perquè centenars de joves preparen un examen, una oposició o el seu futur professional en les millors condicions possibles.
Quan redactem el primer Pla Municipal d’Habitatge tampoc estem elaborant un document més. Estem intentant donar resposta a una de les principals preocupacions de tota una generació: poder emancipar-se sense haver de renunciar al lloc on ha crescut. Al final, la gran pregunta que hem de fer-nos no és si els nostres joves estudien a Castelló, València o qualsevol altra ciutat. La gran pregunta és si, quan acaben la seua formació, tindran oportunitats per construir ací el seu projecte de vida.
Per això treballem perquè la Vall siga una ciutat on els joves vulguen quedar-se
Jo estic convençuda que sí. I hi ha una dada que ho confirma. Per primera vegada en la nostra història, la Vall d’Uixó ha superat els 33.000 habitants. És una gran notícia. Vol dir que la nostra ciutat creix, que és atractiva i que cada vegada més persones trien viure ací. Ara la nostra responsabilitat és consolidar eixe creixement i convertir-lo en més oportunitats.
Per això treballem perquè la Vall siga una ciutat on els joves vulguen quedar-se. No perquè no tinguen una altra alternativa, sinó perquè ací troben qualitat de vida, serveis públics, espais per seguir formant-se, oportunitats laborals i possibilitats reals d’accedir a una vivenda digna.
Però també és cert que els ajuntaments, per nosaltres mateixos, no podem arribar a tot. Hi ha decisions fonamentals que depenen de la Generalitat Valenciana. I és ací on, malauradament, trobem un govern del Partit Popular, amb la complicitat de Vox, que està donant l’esquena a la joventut. No aplica la Llei d’Habitatge mentre el preu del lloguer continua expulsant molts joves del mercat residencial. No aposta per millorar el transport públic interurbà, imprescindible perquè milers d’estudiants es desplacen cada dia a les universitats o als seus llocs de treball.
Trobem un govern del Partit Popular, amb la complicitat de Vox, que està donant l’esquena a la joventut
I ha anat eliminant o retallant programes que oferien una primera oportunitat laboral a joves menors de trenta anys perquè pogueren adquirir experiència treballant als seus propis ajuntaments. Tampoc construeix un centre integrat de formació professional per ampliar l’oferta que s’ofereix a la Vall.
I això són decisions que tenen conseqüències. Perquè darrere de cada ajuda que desapareix, de cada línia d’autobús que no millora o de cada promoció de vivenda pública que no arriba hi ha persones que veuen més difícil construir el seu futur. Eixa és la manera de fer política del PP i de Vox, la que només beneficia a uns pocs.
Per això continue pensant que la millor política de joventut és aquella que acompanya els joves en totes les etapes de la seua vida. Quan estudien. Quan busquen la seua primera ocupació. Quan intenten emancipar-se. Quan decideixen formar una família. No es tracta només d’organitzar activitats. Es tracta d’eliminar obstacles i crear oportunitats.
L’èxit d’una ciutat no es mesura només pels habitants que té, sinó per les oportunitats que és capaç d’oferir
Això és el que intentem fer cada dia des de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, tot i els obstacles. I continuarem fent-ho. Si apostem pels joves estem apostant pel nostre futur com a ciutat. L’èxit d’una ciutat no es mesura només pels habitants que té, sinó per les oportunitats que és capaç d’oferir. I el millor indicador que una ciutat va pel bon camí és que el seu talent jove puga quedar-se si així ho desitja. Que ningú haja de marxar perquè li falten oportunitats.
Nosaltres continuarem treballant perquè la Vall d’Uixó siga eixe lloc. Un lloc on estudiar, treballar, viure i créixer. Així estem construint el present i el futur de la ciutat que volem ser. I tant de bo les polítiques autonòmiques acompanyaren en este camí. A la Vall d’Uixó estem impulsant projectes més senzills com les ajudes al transport o l’aula d’estudi, però també amb l’ampliació del polígon industrial perquè noves empreses vinguen a la nostra ciutat i les que ja estan ací puguen créixer.
*Tania Baños és alcaldessa de la Vall d’Uixó
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