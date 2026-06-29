El orgullo de representar a Navajas

Navajas es mucho más que un hogar. Es identidad, pasión y sentimiento. El valor añadido que compartimos quienes formamos parte de este pueblo acogedor y lleno de historia. Este municipio decidió celebrar cada año todo aquello que nos une. Los vecinos decidieron nombrar embajadoras y reconocer el cariño, la entrega y el sentimiento que Navajas despierta. Y ese deseo encontró en la juventud a una reina y unas representantes de la corte de honor a las que hoy dirijo mis palabras.

El PP desea reconocer el valor de quienes han sido, y hoy son, abanderadas de nuestro pueblo. Su compromiso con Navajas y el orgullo de representarla han marcado y seguirán marcando nuestras fiestas y tradiciones. Y lo harán siempre para reivindicar un municipio orgulloso de sus raíces. Ese vínculo emocional que siempre nos hace volver para respirar hogar.

Nosotros también creemos en esa forma de entender Navajas: desde el encuentro, el respeto y la convivencia

Reinas y damas de todos los tiempos, las que fueron embajadoras y las que hoy representan a Navajas, sus fiestas y sus tradiciones, no entienden de polémicas ni de divisiones. Menos aún de quienes, alejados de la concordia, pretenden sembrar diferencias. Ellas son ejemplo de entrega, convivencia y orgullo de pertenencia a un pueblo que siempre ha sabido encontrarse por encima de cualquier discrepancia. Nosotros también creemos en esa forma de entender Navajas: desde el encuentro, el respeto y la convivencia. Por eso trabajaremos para construir un reglamento desde el consenso, la escucha activa y el diálogo. Con Navajas por bandera.

Siempre.