El truco del almendruco

Seguimos igual. Bueno, no. Peor. Año tras año, reivindicamos refuerzos para la sanidad y educación públicas, los servicios sociosanitarios y, ¿qué es lo que observamos? Nada. Solo vemos periodos preelectorales con promesas y juramentos en apoyo de lo público. Luego vemos primeras páginas de periódicos alardeando de incrementos de personal en salud mental de utilidad muy limitada, dadas las necesidades existentes, en unos servicios de urgencias que precisan tres veces más del personal aprobado. En fin, la situación es grave, es muy grave, y seguimos recibiendo un hueso que roer como si fuera la solución del siglo, como si fuera una actuación política de primera magnitud.

Sin embargo, la realidad es muy diferente, la falta de recursos humanos es enorme y la gestión solo va parcheando sin soluciones reales. Todos conocemos en nuestro entorno a alguien que está pendiente de unos resultados tumorales de anatomía patológica con detección de células cancerígenas que le llegan casi tres meses después de la biopsia; a alguien esperando pruebas radiológicas necesarias para patologías de cierta gravedad que tardan meses en realizarse; de una hermana o amiga de más de 45 años esperando el primer cribado de mama; de ese padre con una enfermedad crónica y recidivas agudas que es dado de alta.

Tenemos largas listas de espera en muchas pruebas diagnósticas y especialidades médicas y quirúrgicas, y todo porque el sistema no tiene los recursos humanos que precisa

En fin, tenemos largas listas de espera en muchas pruebas diagnósticas y especialidades médicas y quirúrgicas. Y todo porque el sistema no tiene los recursos humanos que precisa, y los riesgos psicosociales y el burnout superan al personal y la insatisfacción con el sistema a los pacientes.

Y esto se ve claro con las agresiones al personal trabajador. Según datos de la Conselleria de Sanidad, hemos pasado de 541 en 2020 a 1.356 en 2024 y, según una encuesta realizada por CCOO PV a 3.112 profesionales sanitarios, el colapso del sistema es la principal causa. ¡Oh, sí! Qué bien queda en primera página esas pocas plazas creadas en Urgencias o en Salud Mental y que ni siquiera resuelven la falta de recursos de esas unidades. Sean sinceros, informen de la verdad, de la situación de la sanidad pública valenciana, de las necesidades reales detectadas en recursos humanos y equipos y de la planificación hecha para resolver la situación, si es que la tienen.

Sean sinceros, informen de la verdad, de la situación de la sanidad pública valenciana

Y si no la tienen. díganlo a la población y comprométanse a hacerla. Dejen de hacer campaña, son vidas humanas, vidas humanas como las que hemos perdido con otros sucesos y actuaciones políticas o no. Dejen de actuar y, si no saben planificar, pidan ayuda, y si saben, háganlo. Mientras tanto, informen a la población y a las organizaciones sindicales de la situación de la sanidad pública presente y futura. Es su obligación, no es un invento, lo dice la Constitución Española.

*José Clemente Saz Soler es delegado de Salud Pública del SI FSS CCOO PV Comarques del Nord