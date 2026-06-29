Este personaje, que nos hace gastar demasiado tiempo para lo que se merece, nunca ha gozado de mi simpatía y ahora ya no debe gozar de la de casi nadie. Su historia es muy cutre, llegó tras los atentados del 11M de un modo oscuro. Dejo el país en la ruina con millones de parados, blanqueo terroristas y abrió el guerra civilismo. No sabía economía pero se espabilo y aprendió, la suya, y la de su familia, incluyendo a las góticas.

Se pasó al servicio de las dictaduras, como la de Venezuela y la China, y a ganar dinero. Pero parece que no todo era legal y habría algo sucio, por eso el juez le acusa de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, apropiación indebida y ser cabeza de una organización criminal. Pero lo gracioso, si no fuera lamentable, es el episodio de las joyas en la caja fuerte. Un tesoro de relojes, joyas y piedras preciosas valoradas de entrada en 1,32 millones de euros y él decía que en 30.000 euros, una mentira más.

Un tesoro de relojes, joyas y piedras preciosas valoradas de entrada en 1,32 millones de euros y él decía que en 30.000 euros, una mentira más

No hay ninguna acreditación documental de su procedencia, adquisición, importación o tributación. Así que podemos añadir un posible delito fiscal y de contrabando. Los memes en redes sociales se han multiplicado y la verdad es que te partes con la creatividad de la gente. Ya hay hasta un muñeco de Zapatero joyero, caja fuerte y diferentes joyas. Las joyas eran espectaculares pero por lo horteras, difícilmente ponibles. Si todo se confirma, este personajillo con cara de robobo, que se ríe de nosotros, sería un delincuente, mentiroso e hipócrita, «ser socialista es tener poco y dar mucho», ja, qué gentuza.

*Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho