Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
L’Il·luminisme i l’il·luminat
Il·luminisme o Il·lustració, fou un moviment intel·lectual, filosòfic, cultural i humanista europeu del segle XVIII que va promoure l'ús de la raó, la ciència i el progrés enfront de la superstició. Per exemple, Montesquiu, va advocar per la separació de poders. Voltaire va defensar la tolerància religiosa i la llibertat d'expressió. Rousseau va proposar la sobirania popular. No s'ha de confondre Il·luminisme amb il·luminat, Il·luminat, segons el diccionari de sinònims és: un fantasiós/a, il·lús/a, utopista, visionari, al·lucinat/a. En definitiva és una persona que es considera posseït per una il·lustració divina portadora de la flama d’un ésser superior que el porta a prendre decisions que són irrevocables.
Es considera posseïdor de la veritat absoluta, dona el mateix que aquesta siga avalada per la religió, els votants o la gràcia de Déu. Tots ells, han tingut un dirigent que s’ha considerat il·luminat per una força superior. Sense parlar dels reis, podríem significar a tots els dictadors del signe que foren: fagocitadors del poder que els alimenta, on la unitat de la pàtria és la cullera.
Dirigents teocràtics
Avui, continuem tenint dirigents teocràtics, castes endogàmiques regnants o aquells que essent elegits democràticament, confonen la idea democràtica del govern del poble pel poble i per al poble amb el despotisme il·lustrat de «tot pel poble, però sense el poble», on ens capgiren amb romanços bescanviant la participació ciutadana per la comprada opinió publicada i els interessos econòmics d'una classe política o d'un estat.
Tots ells consideren que per haver-hi estat elegits per Déu, el poble o el sursum corda, tenen totes les prerrogatives per a massacrar gent o per portar a l’escorxador social a aquells que no combreguen amb els seus ideals. La supèrbia els convenç que així és com es demostra la seua superioritat moral i política. Pot ser en un futur incert, quan haja desaparegut el paternalisme i el centralisme i, la transparència porte la llum, a la desilluminada foscor, tots els Trumps, Netayajus i Putins i els que han manat, seran jutjats aquí en la terra, pels seus actes d’eixe temps i l’incompliment de la defensa dels drets del poble que els va elegir o que ha viscut sota el seu poder.
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