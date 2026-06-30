El orgullo de un pueblo decente

El domingo, 28 de junio, volvimos a recordar que el Orgullo no es una moda ni una bandera prestada. Es la memoria de quienes fueron señalados, escondidos o castigados por amar, por vivir y por ser. Y es también una responsabilidad colectiva: la de construir pueblos y ciudades donde nadie tenga que pedir permiso para existir. Como alcalde de Nules, creo que celebrar y reivindicar el orgullo LGTBI+ es una cuestión de dignidad democrática. No hablamos de privilegios, sino de derechos. No hablamos de imponer nada, sino de garantizar que todas las personas puedan caminar por nuestras calles con la misma libertad, la misma seguridad y el mismo respeto.

Hay quien se pregunta por qué todavía hace falta celebrar el Orgullo. La respuesta está en cada insulto, en cada silencio obligado, en cada joven que teme decir en casa quién es, en cada persona mayor que vivió demasiados años escondida. Mientras exista miedo, discriminación o burla, el Orgullo seguirá siendo necesario. Y los responsables públicos no podemos mirar hacia otro lado.

Nules es un pueblo de convivencia, de trabajo y de afectos. Precisamente por eso debemos decir con claridad que la diversidad no amenaza nuestra identidad; la enriquece. Una ciudad más libre es también una ciudad más justa, más humana y más fuerte. Reivindicar el respeto a las personas LGTBI+ no divide: une a quienes creemos que la igualdad no admite excepciones.

El 28 de junio nos invita a celebrar avances, pero también a no dar nada por conquistado para siempre. Los derechos se protegen cada día: en la escuela, en el deporte, en la cultura, en las familias, en la administración y en lo cotidiano. También desde los ayuntamientos, que somos la institución más cercana, debemos acompañar, escuchar y actuar.

Sin complejos

Por eso, desde Nules, quiero trasladar un mensaje sencillo: nadie debe sentirse solo por ser quien es. Nuestro compromiso es seguir defendiendo una ciudad abierta, respetuosa y orgullosa de su diversidad. Porque el Orgullo, en el fondo, no pertenece solo a un colectivo. Pertenece a toda sociedad que se niega a retroceder en libertad.oy, más que nunca, debemos decirlo alto, claro y sin complejos.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista