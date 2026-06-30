Opinión | LA RÚBRICA
La seua vergonya, no la nostra
El PP porta anys intentant aparentar moderació, però ells mateixos acaben posant-se en evidència. Vox no va aparéixer del no-res. Va nàixer del mateix espai polític i comparteix amb el PP prejudicis contra les persones LGTBI. Quan voten, les distàncies entre els dos partits s’escurcen fins a desaparéixer. Esta legislatura ho ha deixat ben clar. Els molesten els bancs amb la bandera LGTBI; han arrancat banderes dels balcons dels ajuntaments i han censurat, com si açò fora una dictadura, pel·lícules en instituts, llibres i revistes. Actuen com si la nostra existència fora un problema i el nostre dret a estimar, un vici que cal amagar.
Amb l’hemeroteca oberta
La setmana passada vam vore l’enèsim episodi de la hipocresia del PP. Un diputat del PP es va declarar «maricón i orgullós del PP» des de la tribuna i, poc després, el seu grup es va abstindre davant la llei que penalitza les teràpies de conversió. Pràctiques que parteixen de la idea que som persones malaltes a qui cal corregir. No ho som! I ací estarem, amb l’hemeroteca oberta, per a recordar-los què han votat i de quin costat han estat perquè no enganyen ningú més. Van combatre el matrimoni igualitari i el van portar als tribunals. En la societat que defensem els i les socialistes caben ells, fins i tot quan s’han oposat als avanços que ara gaudeixen. En canvi, les seues votacions hui dia continuen negant-nos eixe mateix lloc.
La vergonya no pot recaure en qui només vol existir, ser feliç i estimar lliurement. Que s’avergonyisquen els intolerants! Este Orgull ha de marcar el compte enrere perquè en 2027 les institucions tornen a protegir-nos i deixen d’utilitzar la nostra dignitat com a moneda de canvi.
Secretari d’Acció Política de l’executiva provincial del PSPV-PSOE
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