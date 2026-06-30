La tierra sigue temblando en Venezuela. Todavía. Lo dice una representante del gobierno en la radio. Los números sobre personas fallecidas son horrorosos, las cifras de heridos y desaparecidos, escalofriantes. Ver las imágenes de la catástrofe es muy doloroso. Nadie quiere volver a casa desde que el pasado jueves se produjeran dos terremotos intensos. Los venezolanos de La Guaira permanecen en las calles, en los parques, cargando la tristeza y el miedo, llorando la poca esperanza que les queda.

Enfurecida

Los equipos de rescate, procedentes de decenas de países, se afanan entre los escombros para encontrar la vida, para detectar la muerte. Nadie se detiene en La Guaira donde un lado de este estado ofrece la belleza y sosiego del mar Caribe y enfrente, la desolación y destrucción absoluta. Y la tierra sigue temblando, tembló, entre otros países y ciudades, en Venezuela, California, Canadá y Japón, ha temblado en Canarias y en el mar de Huelva, y ayer lo hizo en Alaska. La tierra está enfurecida, desquiciada, y las placas tectónicas más profundas y más superficiales están agitadas, en plena tensión, en todo el planeta.

En Castelló, y en otras ciudades y pueblos, se han organizado acciones solidarias en las que la participación ciudadana es masiva. Es muy numerosa la población venezolana que reside en los municipios castellonenses. Somos seres cooperantes y ayudamos a quienes lo necesitan. Como se hiciera con la dana, una tragedia inolvidable con más de 200 muertos, y con una destrucción absoluta del territorio. El domingo, en Paiporta, miles de personas, de nuevo, han salido a la calle para reclamar Justicia y Reparación ante tanta ignominia, para exigir la dimisión de Mazón, para pedir responsabilidades a quienes no estuvieron al frente y a la altura.

Periodista