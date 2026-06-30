Turismo con identidad

Cada año, cuando llega el verano, los municipios de costa hablamos de número de visitantes y de ocupación hotelera, estrenamos campañas de promoción y llenamos titulares con datos y porcentajes, como si el turismo pudiera resumirse solo en cifras. Pero lo cierto es que detrás de cada dato se esconden personas, proyectos, comercios, restaurantes, hoteles y familias que viven de esta actividad, y del mismo modo hay pueblos y ciudades que han encontrado en el turismo una oportunidad para crecer sin renunciar a su manera de ser. Y Benicàssim es, sin duda, un buen ejemplo, un municipio que se siente orgulloso de acoger cada año a miles de visitantes mientras mantiene su identidad y sigue mirando al futuro sin renunciar a lo que le hace diferente.

Y basta con pensar en quienes pasean al atardecer junto al mar, recorren en bici la Vía Verde, disfrutan de una comida frente a las olas o han vivido alguno de nuestros festivales para entender que Benicàssim guarda algo especial. Y no es solo la calma que nos regala el Mediterráneo que baña nuestras playas, ni ese microclima templado y amable que disfrutamos por la cercanía del Paraje Natural del Desert de les Palmes, sino también por esa manera tan nuestra de recibir a quien llega y nos elige, esa actitud mediterránea con la que compartimos nuestra propia forma de vivir abriendo la puerta a quien quiere hacerla suya, aunque sea solo por unos días.

Benicàssim somos su gente

Pero nada de todo esto es fruto de la casualidad, porque sé bien que detrás de ese Benicàssim que se prepara cada verano para acoger a tantas personas hay mucha gente que madruga, que se esfuerza y que da lo mejor de sí para ponerlo al servicio de los demás. Veo a quienes se ocupan de que las calles y las playas amanezcan cuidadas, a quienes abren un hotel y cuidan cada detalle pensando en la llegada de sus huéspedes y a quienes sirven el primer café de la mañana con una sonrisa, a quienes refuerzan la seguridad para que todo transcurra con tranquilidad, y también a quienes cuidan la vida cultural del municipio o a quienes levantan la persiana de su comercio con la misma ilusión de siempre, porque cada uno de ellos, con su trabajo, va construyendo ese ambiente amable y cercano que respira cada día Benicàssim. Y todas esas personas forman parte de la mejor imagen de nuestro pueblo, de ese Benicàssim que muchos compartimos y queremos cuidar, porque, como siempre digo, Benicàssim somos su gente.

Pero en Benicàssim queremos seguir avanzando y por eso esa manera de cuidar a quien nos visita nos ha convertido en un municipio capaz de ofrecer mucho más que sol y playa, un destino abierto al deporte y a la música; a la naturaleza y a la cultura y a una gastronomía que también te cuida. Todo eso hace que quienes nos visitan encuentren distintas maneras de disfrutar del municipio y de sentirse bien, al tiempo que permite que Benicàssim siga creciendo de forma equilibrada y sostenible, apoyando la actividad local y dando fuerza a un proyecto de futuro. Porque en el fondo, lo importante no es solo cuántas personas llegan cada verano, sino que muchas de ellas sientan que quieren volver y descubran que Benicàssim se ha convertido en uno de esos lugares a los que apetece regresar cuando uno piensa en escaparse unos días.

Ruido digital

Por ello no comparto esos mensajes de turismofobia de Compromís, ni esa imagen catastrófica de un Benicàssim que solo existe en la mente de quienes solo buscan el desprestigio de Benicàssim a través del ruido digital, que para nada beneficia a la imagen turística de un municipio del que viven muchas familias durante todo el año sin entrar a valorar lo que tenemos, y al turismo como lo que realmente es, una oportunidad para seguir creciendo de forma equilibrada y sostenible. Y no, no les hablo solo de economía, sino de convivencia, de calidad de vida y de la capacidad de un pueblo para mostrar con orgullo todo lo que tiene que ofrecer.

Porque Benicàssim cuenta con todos los ingredientes al estar situado un entorno privilegiado, una oferta turística consolidada, profesionales comprometidos y una personalidad que nos diferencia de otros destinos. Pero, sobre todo, tiene un valor añadido que no siempre aparece en las estadísticas como ser un lugar que, con su largo recorrido, sigue mirando al futuro con ilusión, convencido de que el mejor turismo es aquel que ofrece experiencias, encuentra la hospitalidad y cercanía de su gente y una sensación de bienestar que hace que quien llega se sienta como en casa. Y es ahí donde reside nuestra mayor fortaleza.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora