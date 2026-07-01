Opinión | AL DIA
El bell estiu
A la gent mortal, que viu el dia a dia enmig del tràfec habitual de presses i alguna angúnia, no ens cal fer com Juli Cèsar que tenia llocs exuberants on passar les calors estiuenques.
Qualsevol lectora o lector té la possibilitat ben a la mà de passar els dies de calor amb una certa alegria o, com a mínim benestar.
Al seu abast tindrà molt probablement un lloc on posar-se a la fresca sense necessitat de l’aire artificial. Qui més qui menys podrà esplaiar-se convenientment vora mar o per la muntanya. Per a una tal cosa no cal sinó deixar en la mesura del possible, els ritmes accelerats i escoltar discretament i amb atenció tantes i tantes opcions que la immediatesa ens col·loca al davant i a bon preu.
Fer una discreta caminada i assaborir la fresca que una font o l’ombra d’un pi gegant ens ofereix. Escoltar les xitxarres bramar mentre fem un glop d’aigua fresca ens pot dur a una infantesa massa oblidada per la vida adulta.
També pot afavorir el passar un bell estiu si alcem la mirada i, precisament aquests dies tan llargs i de nits ben dolces, veiem una lluna plena que traspassa algun núvol pertinent. Afegim-hi la possibilitat d’una conversa amb els amics evocant dies passats o tal vegada projectant els futurs.
Si per contra, en lloc de la muntanya hem tirat per vora mar les possibilitats no són menors. La mar, correntia del món, que deia Ramon Llull, ens afecta directament i indirectament a tota la població valenciana. Som mediterranis i no ens podem escapar. Aixina que tant si som amants del bany, sempre purificador i salat, com si ens limitem a la seua contemplació i a la cervesa baix un tendal o des de la terrassa d’un apartament, podrem tindre el plaer de la serenor que les ones petites ens ofereixen a un preu ben mòdic. La simple constatació del ritme de la naturalesa que se’n riu de les nostres penes i pesars.
Enmig de la disbauxa del moviment continu que l’estiu sol comportar, ens anirà bé si creem distància amb la vida atrafegada del cada dia i aprofitant els dies d’oci, assaborir la naturalesa per construir-nos personalment un bell estiu.
Sociòleg i traductor
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