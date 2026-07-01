Opinión | RECONTRA
Cómplices
¡Atención! El Seprona (la Guardia Civil de medio ambiente) investiga a 41 personas en diez municipios de la provincia, en Alfondeguilla, Almassora, Burriana, Castellnovo, Castelló, Jérica, Onda, Segorbe, Vila-real y Vinaròs, tras detectar construcciones sin licencia sobre terreno protegido. De estas 10 poblaciones solo Castelló, Vila-real, Burriana, Almassora y Vinaròs tomaron la precaución de adherirse a la Agencia Valenciana de Protecció del Territori. Pasando, de esta forma, su responsabilidad y competencia a entidad autonómica.
El resto de ayuntamientos mantiene toda su responsabilidad en materia de disciplina urbanística y eso tiene consecuencias muy graves de carácter penal para sus representantes políticos, porque siendo un delito construir en suelo no urbanizable, existen responsabilidades penales varias a repartir.
En primer lugar, el infractor. El cual creyendo que eso de construir sin licencia «no tiene delito», porque el vecino lo hizo y no le pasó nada. O que poner una caravana, una móvil-home, una casa de madera transportable o pedir licencia para una cuadra o una casita de aperos de labranza es suficiente para montarse el chalet.
En segundo lugar, el alcalde, que siendo el que tiene la competencia en disciplina urbanística, mira hacia otro lado y no denuncia los hechos al Seprona o a la Fiscalía. En cuyo caso se convierte en encubridor del delito. Es decir, que, mirando hacia otro lado, el Ayuntamiento ayuda al autor del delito a eludir la acción de la justicia. (Art. 451.2º CP). Cuidado con convertirse en cómplices.
Urbanista
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