El doctor Clará

El recordado doctor José Clará Piñón resulta una fehaciente muestra de que sí es posible ser profeta en tu tierra. El humanista y médico nacido en Torreblanca a mediados del siglo XIX dejó un valioso legado en la sanidad pública, reconocido desde los ámbitos científicos e institucionales, y su obra cumbre es el actual Hospital Provincial, dependiente de la Diputación que hoy preside la popular Marta Barrachina. Este año se cumple el 80 aniversario del fallecimiento de quien fue reconocido como Hijo Predilecto de su pueblo natal e Hijo Adoptivo de la ciudad de Castellón. En 2027 tendrá lugar una nueva efeméride íntimamente ligada al galeno que entregó vida y hacienda (llegando a empeñarse en la construcción del centro sanitario cuyo modelo cumplía los entonces modernos estándares franceses) para hacer posible unas instalaciones asistenciales de primer orden, inauguradas en 1907. O sea, el próximo año se cumplirán los 120 años del Hospital Provincial, un proyecto vital para la salud de varias generaciones de castellonenses merced al empeño y visión del doctor Clará. Esta figura fue respetada por ambos bandos en la fratricida contienda civil, periodo en el que, pese a estar jubilado, siguió atendiendo a enfermos y heridos de guerra. Después sería concejal del ayuntamiento de la capital de la Plana presidido por el alcalde Benjamín Fabregat.

En marzo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del covid-19, la colega Elena Aguilar rescataba la figura del doctor Clará y en el titular del cuerpo de la crónica hacía un paralelismo que en aquellos momentos a nadie extrañó, dado lo incipiente de la pandemia y la escasa información sobre las actuaciones del Ministerio de Sanidad, a la sazón dirigido por Salvador Illa, lo que, cuanto menos, hoy choca: El castellonense doctor Clará, el Fernando Simón que luchó hace cien años contra la pandemia. En vista de la labor de Simón, ojalá hubiésemos tenido los conocimientos y buen criterio de don José Clará dirigiendo el denominado Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El cual, con escasos medios, supo combatir con la mayor efectividad posible la mal llamada Gripe Española, epidemia importada a Europa por el ejército expedicionario norteamericano en 1918, durante el tramo final de la I Guerra Mundial. Médico polivalente, epidemiólogo y cirujano, resultó un avanzado en la práctica de la medicina preventiva estableciendo precoces criterios higienistas y siendo un pionero en los métodos de vacunación, que en aquellos tiempos aún estaban en estado embrionario. Años antes Clará ya había dado muestras de eficacia en la lucha contra la plaga de cólera que azotó a buena parte de Europa.

Hasta el último periodo de vida, don José Clará sirvió a la sociedad castellonense y mantuvo especial nexo de unión con la que siempre consideró su casa: el Hospital Provincial. Desde hace unas décadas y gracias al empeño inversor del presidente Carlos Fabra (al César lo que es del César) el edificio de la avenida Doctor Clará es referencia en las especialidades de oncología, psiquiatría y oftalmología. Pronto 120 años.

Periodista y escritor