Un modelo para España

La provincia de Castellón captará esta semana las miradas de toda España. Lo hará por derecho propio. Porque aquí se gestiona con el compromiso de cumplir la palabra dada, de administrar los bienes públicos con eficacia y diligencia, con el deber de servir al ciudadano. La gestión frente a la resistencia. El II Foro de Diputaciones, Cabildos, Consells y Juntas Generales que el PP organiza este jueves y viernes en Castellón es un espaldarazo para esta provincia. Un aval al cambio político que los ciudadanos decidieron en las urnas. Con soberanía. Acabar con el servilismo a las siglas para servir a lo público. El bien común que vertebra la función política.

España mirará a nuestra provincia porque aquí gobernamos para todos, con todos. Lo hacemos con proyectos que demuestran eficacia. Porque si gestionar es servir, no tendría sentido hacerlo de espaldas a nuestros ciudadanos. Y con ese propósito, estas dos jornadas, que cerrará el viernes nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, van a someter a examen y análisis la función de instituciones públicas al servicio de la soberanía del pueblo. En nuestro caso, la gestión eficaz y útil que cumple con 135 municipios a cuyos ciudadanos nos dirigimos para dar resolver problemas, atender demandas y proponer mejoras.

La Diputación de Castellón es la casa de toda la provincia. La que mira y vela por todos. La que escucha y trabaja. Gobierna con el propósito de servir y mejorar la calidad de vida y el bienestar que esta provincia ofrece. Somos de hechos. De dar la palabra y cumplirla. Es un compromiso con valor pleno. El que le hemos devuelto a esta institución que dejó atrás una etapa de anuncios vacíos, de sectarismo y servilismo.

Hoy la provincia es inicio y es destino. Es el único propósito de un proyecto que abandera el municipalismo con más recursos que nunca para los ayuntamientos y con el liderazgo de los más pequeños. Una provincia protegida, con proyectos pioneros que se miden por la eficacia. Las cámaras de videovigilancia que a partir de 2027 instalaremos en nuestra tierra llegarán a los 115 municipios a los que nos dirigimos. Un pleno que demuestra que cuando se gobierna con la escucha activa y con el deseo de encontrar soluciones, se alcanzan objetivos comunes.

Este proyecto, que por primera vez abandera la Diputación de Castellón y al que destinamos 4,4 millones de euros, no es el único ejemplo que da servicio a mi tierra. Lo hemos logrado con los guardas rurales. Profesionales puestos al servicio de los pueblos de interior que demandaban más seguridad para un campo que es riqueza y hogar para cientos de familias.

Lo hemos conseguido ampliando la seguridad en un interior que no merece menos servicios que la costa. Con una red de helisuperficies que a través del plan Respon amplía recursos que pueden salvar vidas en caso de incendio o accidente. En tres años hemos creado seis plataformas de emergencia y el objetivo es seguir ampliándolas.

Crecer y servir. Porque de eso se trata. Y esto se consigue inyectando recursos de utilidad a nuestro mundo rural, como las ayudas para la construcción y puesta en marcha de tiendas multiservicio, o con un plan que mejora con carácter integral las travesías, dentro de nuestra gran apuesta por las carreteras.

También con más Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) para fomentar el envejecimiento activo, con más conciliación eficaz para familias con menores gracias a la ampliación del servicio de escoleta matinera o con la puesta en marcha del transporte a demanda para mejorar la movilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos. Porque sabemos que el interior es mucho más que un verano o un fin de semana, es vida todo el año.

Este modelo que cree y crea en el interior es el que abanderamos en este II Foro de Diputaciones. Los ejemplos prácticos que nos suman y nos diferencian. Los proyectos útiles que hacen que España mire a Castellón como modelo de éxito.

Una fortuna que ayuda a los audaces y a los trabajadores. Los que saben que cada día es una oportunidad para ganar y dar servicio. Para inyectar toda la liquidez que mi provincia merecía y que Sánchez nos negaba. No lo consiguió cuando trató de bloquearnos los ahorros. Porque para eso está la Diputación, para defender los derechos que otros entumecieron a fuerza.

Hoy esos ahorros llegan a los castellonenses para proteger su bienestar y reforzar su calidad de vida. Para servir a un pueblo soberano que es nuestro principio y nuestro fin. El destino de nuestras políticas que hoy vuelve a pedir a Pedro Sánchez la financiación justa y merecida, la actualización de las entregas a cuenta, las reglas fiscales ajustadas a derecho y las facilidades en la burocracia administrativa. Seguiremos alzando la voz por esta provincia a la que hoy España mira con anhelos de cambio. El que esta tierra ya alcanzó y ahora desea un país ávido de democracia. Ya queda menos.

Presidenta de la Diputación Provincial de Castellón