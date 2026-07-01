El otro día recibí un mensaje vía Instagram que evidencia los fallos de un sistema que prioriza a los de fuera por delante de los castellonenses. Se trataba de un joven padre de Castellón que estaba notablemente enfadado porque su hija estaba la 35ª en la lista de espera para el acceso a la guardería que hay debajo de su casa, en su barrio de toda la vida, pero por delante había gente recién llegada a nuestro país y que no conocía absolutamente nadie en el barrio.

Tristemente este no es un caso aislado. Durante décadas el bipartidismo ha pulido un sistema que de manera sistemática beneficia a la gente que ha entrado a nuestras fronteras por la puerta de atrás y, en consecuencia, perjudica al ciudadano español. Lo vemos en la sanidad, en las colas de espera en cualquier administración, en el acceso a la vivienda o cualquier subvención social.

Por ello, lo que propone Vox con la prioridad nacional no es otra cosa que evitar que los vecinos de barrios como Ventanova, Benadresa, el Perpetuo Socorro, la zona de Sensal o el Grao se sientan estafados por su propio Ayuntamiento, como ya se sienten estafados en estos momentos muchos por el Gobierno de España.

Se trata de que no ocurra que quienes han llegado recientemente, incluso de forma irregular en algunos casos, y que quizá no han contribuido previamente a nuestra ciudad, tengan prioridad por delante de quienes llevan toda la vida aquí. Esto que solo Vox denuncia es, en realidad, una cuestión de sentido común, y estoy convencido de que la gran mayoría de los ciudadanos de nuestra ciudad está de acuerdo con esta denuncia.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón