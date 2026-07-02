El deporte nos une

Hay dos cosas que me apasionan profundamente: el deporte y Oropesa del Mar. Como concejala de Deportes, tengo la suerte de trabajar para que ambas vayan de la mano, porque creo firmemente que el deporte no solo mejora nuestra salud, sino que también une a las personas, dinamiza nuestro municipio y nos permite disfrutar de un entorno privilegiado.

Este verano volvemos a ofrecer una programación deportiva pensada para todos. Comenzamos en julio con el 10K Nocturno, una cita ya consolidada que invita a disfrutar del deporte bajo las estrellas y que cada año reúne a cientos de corredores en un ambiente único. Por su parte, el 25 de julio celebraremos la popular Travesía a Nado, una de las pruebas con mayor tradición deportiva de Oropesa, con más de treinta años de historia, que sigue siendo un referente y una cita imprescindible para los amantes de la natación en aguas abiertas.

El 2 de agosto continuaremos con la Night Run, una original contrarreloj por la Vía Verde que combina deporte y naturaleza. Y el 22 de agosto celebraremos nuestra prueba más emblemática, la Volta a Peu, una carrera que forma parte de la historia deportiva de Oropesa y que cada edición reúne a vecinos y turistas en una auténtica fiesta.

Nuestra apuesta no termina en las competiciones. Seguimos impulsando programas como Levántate corriendo y Levántate pedaleando, actividades que invitan a descubrir nuestro entorno de una forma saludable. Una manera de acercar también a quienes nos visitan a la esencia de Oropesa.

Todo ello es posible gracias al compromiso y la colaboración de nuestros clubes deportivos, auténticos protagonistas de este proyecto colectivo. Su dedicación demuestra que el deporte se construye entre todos.

Además, durante todo el verano seguiremos fomentando la práctica deportiva con sesiones de Fitness Latino, el tradicional torneo de frontenis, competiciones de beach tenis y switch vóley, completando una oferta deportiva variada y abierta a toda la ciudadanía.

Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que animen a vecinos y visitantes a disfrutar de Oropesa a través de la actividad física, poniendo en valor nuestros espacios naturales.

Porque el mejor resultado no es solo cruzar una meta, sino seguir haciendo de Oropesa un lugar donde el deporte forme parte de nuestra identidad.

Concejala de Deportes y Patrimonio del Ayuntamiento de Orpresa