Opinión | A FONDO
Diana Morant, el canvi necessari
A la deriva i sense rumb. Així es troba la Generalitat Valenciana en mans d’un Consell que està desmantellant tot allò que més importa. El nostre principal escut social.
Ho veiem en l’assetjament continu a l’educació pública, amb retallades de recursos i decisions que menystenen la labor dels docents; ho patim en una sanitat asfixiada per unes llistes d’espera interminables i uns professionals completament saturats; i ho vam comprovar de la manera més dolorosa amb la nefasta gestió de la dana, que va deixar al descobert la pitjor cara de la incompetència institucional.
Aquesta deriva es consolida ara amb uns pressupostos autonòmics totalment condicionats per la ultradreta, on les seues prioritats ideològiques passen per damunt de les necessitats reals de les persones, mentre els nostres pobles continuen rebent unes inversions clarament insuficients.
Enmig d’aquest escenari de descrèdit i desgovern, hi ha una notícia que obri una nova etapa per a la Comunitat Valenciana i convida a mirar el futur amb esperança: Diana Morant ha presentat la seua candidatura per a construir l’alternativa que la nostra terra necessita.
Diana té una virtut que els socialistes de Castelló valorem especialment: és filla del municipalisme. Sap què significa governar una ciutat com Gandia, xafar el carrer i entendre què demanen els veïns i veïnes. No és una política aliena a la realitat que existeix als nostres municipis; sap que la Comunitat Valenciana no s’acaba en les grans capitals, sinó que se sosté sobre la força i la identitat de cada comarca i de cada poble que formen part d’aquesta comunitat.
I eixa mirada és més necessària que mai, perquè hui patim una Generalitat que s’ha convertit en un autèntic fre per al nostre territori. Amb l’actual Consell estem veient una paràlisi preocupant que castiga Castelló, deixant de costat projectes estratègics i ajornant decisions que no poden esperar més. Costa entendre que qui hui presideix la Generalitat s’haja oblidat tan prompte d’on ve a l’hora de gestionar el dia a dia dels nostres pobles. Diana, en canvi, sap que eixes arrels no es perden, i el seu compromís és la garantia que cap municipi quedarà en l’oblit.
L’abandonament, insistisc, va molt més enllà de les inversions. El cost més dolorós el paguen les persones.o veiem en els retards de la dependència, en uns serveis socials cada vegada més tensats, en unes oficines públiques col•lapsades per la burocràcia i en la falta de sensibilitat cap a les famílies que més necessiten una administració pròxima, àgil i eficaç.
Aquest retrocés també es manifesta en els drets, les llibertats i la nostra identitat. És preocupant veure com es retallen les polítiques d’igualtat, com es qüestiona la lluita contra la violència masclista, com es debilita la promoció i la protecció del valencià o com se censura la cultura als nostres municipis per pures obsessions ideològiques. Una societat només avança quan amplia drets, protegeix la seua cultura i la seua llengua i genera noves oportunitats per tots els que formen part d’ella; mai quan les posa en dubte.
Davant d’aquesta realitat, el lideratge de Diana Morant representa el millor canvi possible per a la Comunitat Valenciana. Com a ministra de Ciència, Innovació i Universitats ha demostrat una solvència i una capacitat de gestió més que contrastades. Ha sabut connectar la innovació amb l’economia real per a captar inversions, generar ocupació de qualitat i impulsar un model de futur basat en el coneixement. Però, sobretot, continua entenent la política des de la proximitat, el diàleg i el compromís amb el territori.
El seu objectiu és sumar una gran majoria de valencians i valencianes que no es resignen a aquest deteriorament, mobilitzant tota la força d’una societat que creu en el progrés, en els serveis públics i en un municipalisme fort. Des del poble més menut de l’interior de Castelló fins a les nostres ciutats de la costa, necessitem una Generalitat que torne a ser una aliada dels ajuntaments i que ajude els municipis a créixer, en lloc de posar-los pals a les rodes.
En aquest moment, la Comunitat Valenciana mereix recuperar la confiança en les seues institucions. Necessita un govern competent que torne a apostar pel que ens uneix i deixe arrere les polítiques que afebleixen el nostre estat del benestar. Estic convençut que Diana Morant representa eixa manera de governar que necessitem i que és la persona preparada per a recuperar el rumb de la Generalitat valenciana. Els socialistes de Castelló estarem al seu costat per a fer aquest canvi possible.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la provincia de Castelló
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