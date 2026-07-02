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Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

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Ni pla de mobilitat,ni treballar

El pla de mobilitat urbana sostenible de la ciutat de Castelló és el document que defineix el camí a seguir per a millorar la mobilitat de vianants, ciclistes, transport públic i vehicles elèctrics. Aquest document és obligatori tindre’l si volem tindre un pla general urbanístic en vigor, i sols cal veure com ha canviat Castelló en uns pocs anys: de no tindre un pla general urbanístic, perquè la justícia va anul•lar el que va fer la dreta, a tindre un pla general que vam aprovar l’esquerra amb els vots en contra del Partit Popular, que està donant les garanties jurídiques adequades perquè arriben inversions i reserva un 40% de la nova construcció a vivendes de protecció pública.

El pla de mobilitat ha d’estar en vigor i l’actual va caducar el desembre de 2024. Quan Carrasco va entrar al govern sabia que el pla era obligatori, sabia que caducava i sabia que no es fa en quatre dies. El pla actual va començar a treballar-se el setembre de 2014, quan era regidora de govern, i no es va aprovar fins al 2016, quan era cap de l’oposició.

El problema és que Begoña Carrasco i el Partit Popular s’han passat aquesta legislatura amagant que el regidor de Mobilitat del PP no pagava la zona blava i, a més, les multes li desapareixien, i no han treballat per tindre el nou pla. El desembre de 2024, i després d’un any i mig de govern sense pegar un pal a l’aigua, van prorrogar fins al juny de 2026 el pla i ara, després d’un altre any i mig sense fer res, el tornen a prorrogar. És el que passa: el PP de Carrasco no compleix ni amb allò que està obligat per llei.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló

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