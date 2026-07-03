Opinión | A FONDO
El futur comença a Vila-real
Hi ha moments en què la política ha de deixar de mirar el rellotge per començar a mirar l’horitzó. Vivim massa pendents de la urgència, del titular de l’endemà o de la polèmica del moment, mentre els grans desafiaments continuen avançant davant nostre. Potser per això resulten tan necessaris espais per aturar-se, escoltar i pensar.
Aquesta setmana hem tingut l’oportunitat de fer-ho a Vila-real amb l’inici del cicle de diàlegs Converses pel Futur, una iniciativa impulsada pel PSPV-PSOE de Vila-real amb la voluntat de crear un espai estable de reflexió i diàleg per afrontar els grans reptes del nostre temps. La primera sessió ha comptat amb la participació de Ximo Puig, expresident de la Generalitat Valenciana i actual ambaixador d’Espanya davant l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). La seua trajectòria, des del municipalisme fins a la responsabilitat internacional, ofereix una mirada privilegiada sobre els desafiaments del present.
Durant la conversa vam parlar d’Europa, del multilateralisme, de la necessitat de reforçar la sobirania industrial i tecnològica i del paper que han de jugar les democràcies davant un escenari internacional cada vegada més complex. Però, sobretot, vam parlar de futur.
Vivim un moment de redefinir moltes coses. Ens enfrontem a la major concentració de riquesa en mans d’uns pocs de la història, a profundes incerteses geopolítiques, tecnològiques i socials, i a transformacions que estan canviant la manera de viure, de treballar i de relacionar-nos. Vivim, en definitiva, un canvi d’època, tal com ha recordat el papa Lleó XIV.
Tots els canvis d’època generen desorientació, inquietud i nous reptes. Del diàleg, del treball compartit, d’uns diagnòstics rigorosos i d’una correcta lectura de les necessitats reals de la ciutadania dependrà que aquest canvi ens conduïsca a una societat millor o, per contra, accentue les desigualtats, la fractura social i la desconfiança en les institucions.
És precisament en aquest context on la política progressista té més sentit que mai. La socialdemocràcia europea ha d’adaptar-se a aquesta nova realitat. I una de les seues tasques més importants és no ignorar ni negar els problemes o les evidències que preocupen la ciutadania. Precisament sobre eixos problemes és on l’extrema dreta ha construït una de les seues principals eines de mobilització, prometent respostes aparentment senzilles a qüestions extraordinàriament complexes.
Al meu entendre, un dels errors que hem comés massa sovint ha sigut evitar determinats debats per por de coincidir en els temes que planteja l’extrema dreta, com si parlar dels problemes significara donar-los la raó. I no és així. Els problemes existeixen, la gent els viu cada dia i espera que les forces democràtiques els afrontem amb valentia, rigor i honestedat.
La ciutadania té problemes, alguns de sempre i altres completament nous. La nostra obligació no és mirar cap a un altre costat, sinó parlar-ne amb serenitat, entendre’n les causes profundes i construir solucions justes, eficaces i compatibles amb els valors de la democràcia, la igualtat, la llibertat i la convivència.
Aquesta és, al meu entendre, la gran aportació de la política d’esquerres en un món globalitzat: garantir que el progrés no es concentre en uns pocs, sinó que arribe a la majoria. Defensar la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i uns serveis públics forts no és una qüestió ideològica abstracta; és la millor garantia perquè ningú quede enrere.
És als ajuntaments on aquests principis es transformen en realitats. És allí on la política es converteix en escoles, serveis socials, cultura i oportunitats.
A Vila-real hem intentat fer-ho durant aquests quinze anys. Amb encerts i amb errors, però amb una idea constant: governar no és només administrar el present, sinó preparar la ciutat per al futur. Perquè els grans canvis també es construeixen des dels pobles i les ciutats.
Però també hem d’assumir que ningú no té totes les respostes. Els grans reptes del nostre temps només es podran afrontar des de la intel·ligència col·lectiva, escoltant més, dialogant més i sumant més. La política ha de tornar a ser un espai de trobada, de reflexió compartida i de construcció de consensos.
Per això naix Converses pel Futur. Per això et convide a conversar amb nosaltres. Perquè només escoltant-nos, dialogant, compartint idees i treballant junts i juntes serem capaços de trobar les millors respostes als reptes del nostre temps.
Només treballant junts i juntes Vila-real avança. Perquè el futur no el construeixen les persones que només tenen respostes, sinó aquelles que saben escoltar, dialogar i compartir un projecte col·lectiu. I només treballant junts i juntes el món també avança.
Alcalde de Vila-real
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