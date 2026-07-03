Opinión | LA RÚBRICA
Sant Pere, orgull grauer
Cada any, quan a final de juny arriben les festes de Sant Pere, el Grau torna a demostrar que és molt més que un lloc al costat de la mar. Perquè el Grau ha sigut i és capaç de mantindre vives les seues tradicions, que obri els braços a qui ho visita i que entén que celebrar és compartir, respectar i sentir-se part d’una mateixa família.
Entrem ja en la recta final d’unes festes que van començar amb l’impressionant espectacle dels 72 quilos de pólvora de Pirotècnia Alt Palància i amb una Cavalcada de la Mar que va tornar a emocionar-nos en recuperar la històrica carrossa de Neptú de 1957. I allí van estar, emocionats, Claudia Albert Giner i María Salom Fallan com a reines de les festes, al costat del president infantil, Miguel Ramírez León, donant el relleu a una nova generació de representants d’una celebració que mira al futur sense perdre les seues arrels.
Penyes, colles, entitats i comissió de festes han fet possible, amb el seu treball i compromís, que tot transcórrega amb normalitat i una extraordinària participació. Les cercaviles, la torrà de la sardina i cada acte celebrat han tornat a demostrar que ací sabem gaudir des de la convivència i el respecte.
Les festes de Sant Pere són tradició, identitat i orgull. Són el millor reflex del caràcter obert i acollidor del Grau, on generacions senceres comparteixen records i creen altres nous. Continuem gaudint d’aquests últims dies amb la mateixa il·lusió, perquè Sant Pere és el Grau, perquè Sant Pere és la seua gent.
Regidora del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Castelló
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