Opinión | Y SIN EMBARGO
La otra semana
«Hoy no puedo, la otra semana nos vemos». Cuántas veces habremos pronunciado esas palabras sin darles importancia. Son apenas ocho palabras. Una excusa cualquiera. Una conversación aplazada. Un café que ya llegará. Una visita que puede esperar. Un abrazo para otro día. Hasta que un terremoto decide que no habrá otra semana.
La imagen que compartía el venezolano Odulfo Castellanos, quien vivió durante años en Morella y es conocido por sus vídeos humorísticos en redes como Yufitoflow, es de esas que obligan a detener el dedo antes de seguir deslizando la pantalla. Un pequeño correpasillos rosa, como los que tenemos los padres con niños pequeños, permanece entre los escombros mientras esa frase aparece sobreimpresa. No hace falta explicar nada más. De repente, uno entiende que la tragedia no solo derriba edificios. También derriba todos los planes que habíamos dejado para mañana.
Vivimos convencidos de que el tiempo nos pertenece. Posponemos llamadas, comidas familiares, disculpas, reconciliaciones... Siempre encontramos una razón para dejarlo para la semana siguiente. Y casi siempre tenemos razón. Casi. Hasta que la tierra se mueve.
Entonces descubrimos que las vidas no se rompen únicamente cuando caen los edificios. También cuando quedan conversaciones sin terminar, promesas sin cumplir y personas esperando un encuentro que nunca llegará. Quizá por eso las grandes tragedias nos conmueven tanto, incluso cuando ocurren a miles de kilómetros. Porque, en realidad, nos hablan de nosotros mismos. Nos recuerdan lo frágiles que somos y lo poco que controlamos.
Ojalá el mayor homenaje que podamos hacer a quienes hoy viven entre el polvo y el miedo sea aprender esa lección sin necesidad de sufrirla. Que la próxima vez que digamos «la otra semana nos vemos», sea porque realmente pensamos cumplirlo. Y que, si podemos vernos hoy, no esperemos al lunes. Lo reafirma Odulfo en su publicación: «Hoy estamos y mañana no sabemos. Abracemos más, amemos más y valoremos a quienes tenemos cerca». Fuerza Venezuela.
Redactor jefe del periódico Mediterráneo
Suscríbete para seguir leyendo
- El trágico accidente de la N-340 de Castellón, desde dentro: 'Solo recuerdo que entré en el taxi y después ya estaba en la ambulancia
- La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
- Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
- Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano
- Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza
- Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
- La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
- Papas García ya ha abierto su nueva tienda en el centro de Castelló. Esta es su oferta y ubicación