«Hoy no puedo, la otra semana nos vemos». Cuántas veces habremos pronunciado esas palabras sin darles importancia. Son apenas ocho palabras. Una excusa cualquiera. Una conversación aplazada. Un café que ya llegará. Una visita que puede esperar. Un abrazo para otro día. Hasta que un terremoto decide que no habrá otra semana.

La imagen que compartía el venezolano Odulfo Castellanos, quien vivió durante años en Morella y es conocido por sus vídeos humorísticos en redes como Yufitoflow, es de esas que obligan a detener el dedo antes de seguir deslizando la pantalla. Un pequeño correpasillos rosa, como los que tenemos los padres con niños pequeños, permanece entre los escombros mientras esa frase aparece sobreimpresa. No hace falta explicar nada más. De repente, uno entiende que la tragedia no solo derriba edificios. También derriba todos los planes que habíamos dejado para mañana.

Vivimos convencidos de que el tiempo nos pertenece. Posponemos llamadas, comidas familiares, disculpas, reconciliaciones... Siempre encontramos una razón para dejarlo para la semana siguiente. Y casi siempre tenemos razón. Casi. Hasta que la tierra se mueve.

Entonces descubrimos que las vidas no se rompen únicamente cuando caen los edificios. También cuando quedan conversaciones sin terminar, promesas sin cumplir y personas esperando un encuentro que nunca llegará. Quizá por eso las grandes tragedias nos conmueven tanto, incluso cuando ocurren a miles de kilómetros. Porque, en realidad, nos hablan de nosotros mismos. Nos recuerdan lo frágiles que somos y lo poco que controlamos.

Ojalá el mayor homenaje que podamos hacer a quienes hoy viven entre el polvo y el miedo sea aprender esa lección sin necesidad de sufrirla. Que la próxima vez que digamos «la otra semana nos vemos», sea porque realmente pensamos cumplirlo. Y que, si podemos vernos hoy, no esperemos al lunes. Lo reafirma Odulfo en su publicación: «Hoy estamos y mañana no sabemos. Abracemos más, amemos más y valoremos a quienes tenemos cerca». Fuerza Venezuela.

Redactor jefe del periódico Mediterráneo