Un verano para disfrutar Almassora

Con la llegada del mes de julio, Almassora vuelve a abrirse al verano. Nuestras playas, nuestras plazas, nuestros espacios y nuestras calles se llenan de vida, de familias y de vecinos que encuentran en esta época del año una oportunidad para compartir tiempo, descansar y disfrutar del municipio.

El verano es, sobre todo, tiempo de familia. Tiempo para disfrutar de nuestros hijos, de nuestros mayores, de los amigos y de todo aquello que durante el resto del año las obligaciones diarias nos impiden hacer con la tranquilidad que merecemos. Por ello, desde el Ayuntamiento trabajamos para que Almassora ofrezca durante estos meses una programación amplia pensada para todas las edades.

Este mismo fin de semana comienzan algunas de las propuestas más esperadas por los vecinos. El ciclo Circ a la Mar llevará el circo contemporáneo a nuestra playa, acercando el humor, las acrobacias y la magia a pequeños y mayores en un entorno único junto al mar.

También arranca una nueva edición del Cinema d’Estiu, una de las iniciativas culturales más consolidadas del verano almassorí. Durante los meses de julio y agosto, la playa, Santa Quitèria y el casco urbano se convertirán en grandes salas de cine al aire libre donde disfrutar en familia de películas de animación, aventuras y grandes éxitos para todos los públicos.

El próximo domingo volverá además el Mercaplatja, un espacio comercial y de encuentro que dinamiza nuestra playa y ofrece a vecinos y visitantes la posibilidad de realizar sus compras mientras disfrutan del ambiente veraniego junto al mar.

Y pensando especialmente en nuestros jóvenes y en la tranquilidad de las familias, este sábado vuelve también el Bus de la Marxa d’Estiu, un servicio completamente gratuito que conectará Almassora con Benicàssim durante las noches de los sábados. Una iniciativa que apuesta por un ocio responsable y seguro, ofreciendo una alternativa de transporte que evita desplazamientos en vehículo particular.

Todo ello se suma a la Escuela de Verano, a los campus deportivos, a las bibliotecas de la playa, a las actividades culturales, a las propuestas infantiles, a las instalaciones deportivas y a una programación que supera el centenar de actividades.

Disfrutemos juntos del verano. Disfrutemos de Almassora.

Alcaldesa de Almassora