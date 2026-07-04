Opinión | LA RÚBRICA
No demanaran perdó
S’han perdut tres anys per una decisió política arbitrària, injusta i partidista. I el més greu és que aquest temps ja no es recuperarà. Qui n’ha pagat les conseqüències? L’alumnat de Borriol, Betxí i Benicarló, que no ha pogut gaudir d’unes instal·lacions educatives noves, unes obres que ja haurien començat fa temps si l’expresident Mazón i l’aleshores conseller d’Educació (actual conseller d’Hisenda), José Antonio Rovira, no les hagueren paralitzat en una decisió tan inexplicable com injustificada.
I per què van bloquejar uns tràmits que el Botànic havia deixat enllestits? Perquè el PP creia haver trobat una excusa per retallar la inversió en infraestructures educatives i, al mateix temps, culpar l’anterior govern. Mataven dos pardals d’un tir: estalviaven desenes de milions d’euros en inversions educatives i generaven malestar contra el Botànic. Tot això, a costa de l’alumnat de Betxí, Borriol, Benicarló i d’altres dotze municipis valencians.
Finalment, després de reiterades sentències, la Justícia ha donat la raó a Compromís i ha fallat en contra de la Conselleria.
Per desgràcia, les resolucions judicials no recuperaran el temps perdut. Tampoc provocaran la dimissió de Rovira i Ortí per una decisió tan injusta. I el Partit Popular de Barrachina tampoc demanarà perdó.
Però almenys queda una cosa clara: la lluita d’alcaldes i alcaldesses com Carla Nebot, a Betxí, i Hèctor Ramos, a Borriol, contra la injustícia de la conselleria no ha estat en va. La Justícia els ha donat la raó. I també ha demostrat que, amb un altre govern a la Generalitat, les coses poden ser ben diferents.
Ja queda menys d’un any. Tic-tac...
Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló
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