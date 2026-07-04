Hay… dos puntos: la pista del delito

Escribir, decía Rubén Martín Giráldez en esa excéntrica y necesaria maravilla que es Magistral (Jekyll & Jill), no es una labor diplomática. Esa es una afirmación que comparto y a la que me confío, porque no resulta fácil escribir, o no debería resultar tan fácil como observo, entre atónito y apesadumbrado, que resulta hoy en día.

El hecho, si es que podemos hablar de tal cosa, es que uno lee opiniones en algunos medios, breves prólogos, incluso obituarios, en los que, quien sabe leer, identifica a la legua la sombra, cada vez menos sombría, de la IA. ChatGPT y, como ella, otras tantas inteligencias que merman nuestra propia inteligencia, están brindando la posibilidad de que cualquier persona se considere un Cervantes. Existe tal entrega a la escritura predictiva —que no creativa, ojo— que ahora mismo casi todo el mundo, desde estudiantes a programadores culturales, pasando por políticos y letraheridos, escribe igual de bien o de mal.

Quizá estas personas, que acuden a ChatGPT creyéndose más listas que aquellos que, por deformación profesional, somos escribientes y lectores, piensen que cosecharán más de una loa por el artículo publicado, la opinión escrita (¿?) o el análisis realizado. A mí, sin embargo, me produce una profunda tristeza comprobar cuán bajo hemos caído. Escribir no es una labor diplomática, es «una actividad seria, que no deja indemne a quien la practica», según Damián Tabarovsky; «una maldición que salva», en palabras de la gran Clarice Lispector. De ahí que estime oportuno hacer un llamamiento para que volvamos a la razón y nos dejemos llevar por la emoción que se esconde en el acto de la escritura, siendo conscientes, porque hay que serlo, de que no todo el mundo tiene la creatividad o la sensibilidad precisas, ni las ganas de afrontar diariamente ese veneno y esa cura.

César Aira decía también que «escribir es una decisión de vida, que se realiza con todos los actos de la vida». Ello me lleva a reflexionar a su vez sobre el hecho de que aquellos que se sirven de la IA para hacer pasar por propia una escritura que no lo es, en cierto modo, se están riendo de quienes sí se toman en serio escribir. No llegaría a decir que se mofan, pero sí siento que traicionan algo que para muchos tiene algo de sagrado, su verdadero modo de estar en el mundo, de existir. Tampoco pasa nada por no tener esa gracia que no es tal en muchas ocasiones —recuerdo ahora a Carlos Henrique Schroeder cuando señala que «escribir no es divino, es humano, es triste»—. No hemos de ser perfectos en todo, y la IA, o el uso que le estamos dando, nos hace parecer algo que, en realidad, no somos.

La gracia de la literatura, y del periodismo, es observar que cada autor o autora tiene un estilo, o eso que suelen definir como una «voz». Es esa manera de hacer, de usar el lenguaje y jugar con las estructuras narrativas lo que nos atrae, lo que un lector —uno de verdad, se entiende— busca y lo que le permite enamorarse de la historia que tiene ante sí. Si de repente, como sucede ahora, todo lo que leemos está escrito del mismo modo, ¿dónde está la gracia? Si todos los textos publicados siguen el mismo patrón predictivo, la misma disposición y las mismas metáforas, incluso los mismos guiños, ¿para qué leer? No habría reto, no habría conmoción ni desasosiego, no existiría el placer de la exploración, de saltar más allá de nuestra propia sombra. ¿O me equivoco?

Para terminar, recuerden: cualquier texto que lean y que comience con un «Hay…» seguido inmediatamente de dos puntos está generado por IA. Que no les den gato por liebre.