La misma piedra

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha vuelto a la vieja receta del «todo urbanizable»: considerar susceptible de transformación urbanística todo el suelo no protegido. Según esta tesis, un aumento de la cantidad de suelo urbanizable incrementaría la oferta de vivienda y moderaría los precios.

Sin embargo, esta misma filosofía inspiró la Ley 6/1998, del Suelo, disparando las expectativas de crecimiento urbanístico. El resultado fue una expansión desmesurada del mercado del suelo que alimentó la burbuja inmobiliaria.

Pero el problema en España no es el suelo urbanizable, que hay en abundancia, sino la escasez de «suelo urbanizado», con parcelas disponibles para construir viviendas.

Castellón ofrece un ejemplo revelador. El planeamiento vigente prevé sectores urbanizables con capacidad para albergar cerca de 8.000 viviendas. Al mismo tiempo, el precio de la vivienda ha aumentado un 17,2% en el último año, situando a la provincia entre las que registran mayores incrementos de España, mientras el valor del suelo urbano alcanza niveles máximos de la última década.

Si existe suelo urbanizable clasificado y previsto para su transformación, ¿por qué las viviendas no llegan al mercado con mayor rapidez?

La respuesta se encuentra en los tiempos de transformación urbanística. La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, incorporó procedimientos redundantes, con trámites, informes sectoriales y plazos que prolongan durante años la conversión del suelo en solares edificables.

Además, el «todo urbanizable» tampoco evita estos tiempos. Al contrario, la reclasificación conlleva una tramitación completa de la evaluación ambiental estratégica, incorporando más fases que prolongan los plazos.

La vivienda necesita soluciones eficaces. Agilizar procedimientos y homologar la evaluación ambiental al estándar europeo tendría un mayor impacto sobre la oferta residencial. Volver a la desregulación de la clasificación del suelo significaría tropezar dos veces con la misma piedra. El verdadero reto consiste en eliminar los obstáculos que retrasan la llegada de viviendas al mercado.

Economista