Cuando Rafael le dijo a Lupe

Hay historias que, aunque parezcan pertenecer al pasado, siguen caminando entre nosotros. Como la de Rafael y de Lupe.

Miguel, abuelo de Rafael, legó en 1940 exiliado a México, una tierra que con el tiempo dejó de ser extraña. Allí encontró trabajo, acogida y una nueva vida, como otros compañeros obreros que viajaban con él. Habían perdido España, pero no habían dejado de ser españoles. Habían sido expulsados, pero nadie pudo borrar sus recuerdos ni su vínculo con una tierra que seguía viviendo en ellos. En 1942 nació su hijo Maurico. Y en 1968 nació su nieto Rafael. Tres generaciones después, la historia seguía abierta.

Con la llegada de la democracia pudieron visitar Castellón, la tierra que el abuelo había abandonado 40 años antes. Más tarde recuperaron la nacionalidad. Primero el abuelo, después el hijo. Ahora, el nieto, con 58 años, también quiere hacerlo. No busca un beneficio, ni un voto. Busca un reconocimiento, cerrar una herida familiar, recuperar un vínculo con la memoria de aquel hombre que le habló tantas veces de España desde la distancia, con una nostalgia que nunca desapareció del todo. Y la ley de memoria democrática le abre esa posibilidad.

Por el camino apareció Lupe, que llegó a España desde el interior de México, aconsejada por Rafael, buscando una oportunidad. Durante años ha trabajado cuidando ancianos en Castellón, como tantas personas silenciosas que sostienen vidas ajenas mientras intentan construir la propia. Quiere regularizar su situación, la incertidumbre de vivir sin papeles; aunque forme parte del día a día de quienes sí los tienen.

Dos historias distintas, dos caminos diferentes que hablan de pertenencia, algo que algunos les quieren negar. Son los que nunca condenaron la dictadura franquista y que incluso han intentado dar una visión idealizada de aquel oscuro tiempo; los mismos que pretenden presentar estas medidas como una modificación calculada del censo.

Pero Lupe, aunque consiga regularizarse, no será española por ello; no votará en unas elecciones generales. Tan solo verá reconocida su realidad. Y Rafael tampoco busca una papeleta. Su deseo solo nace de la memoria familiar, de aquel abuelo que tuvo que marcharse a un exilio que la democracia intenta reparar. Hace unos días Rafael le escribió a Lupe. Le preguntó cómo se encontraba en aquella nueva vida que había comenzado lejos de su tierra, en esa España que él mismo le había animado a conocer, en esa patria acogedora de la que tanto le habló su abuelo. Y ella le habló de esperanza tras haber presentado los papeles.

Los dos miraban a España. Uno, a la que su familia perdió. La otra, a la que quiere convertir en su hogar. Los dos lloraron compartiendo ese deseo tan sencillo de pertenecer. Quizá en sus historias resida una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo, la de si queremos una nación construida sobre la memoria y la dignidad u otra encerrada en relatos donde solo algunos tienen derecho a formar parte de ella.

Profesor de Filosofía