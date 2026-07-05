Atención pastoral a veraneantes

En verano, nuestros pueblos del interior y las localidades costeras vuelven a llenarse de vida. Miles de personas buscan entre nosotros descanso, convivencia familiar y contacto con la naturaleza. Esta realidad también tiene una importante dimensión pastoral para la Iglesia. El notable incremento de población hace necesario, sobre todo en las parroquias del litoral, incrementar las celebraciones litúrgicas, ampliar los horarios de atención pastoral y reforzar los servicios de acogida. Detrás de este esfuerzo se encuentra la generosa dedicación de sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos voluntarios que, con espíritu de servicio, hacen posible que nuestras comunidades sean lugares de acogida y de encuentro con el Señor.

La Iglesia considera el turismo como una realidad humana llamada a favorecer el crecimiento integral de la persona. Las vacaciones no son únicamente un tiempo para el descanso físico o la diversión legítima. También son una ocasión privilegiada para recuperar el equilibrio interior, fortalecer la vida familiar, contemplar la belleza de la creación y renovar la relación con Dios. El cambio de ritmo en vacaciones ofrece la oportunidad de dedicar más tiempo a la reflexión, a la oración y a aquellas dimensiones de la vida que con frecuencia quedan relegadas por las exigencias cotidianas.

Misión evangelizadora

La pastoral del turismo constituye una expresión concreta de la misión evangelizadora de la Iglesia. Su objetivo es acompañar a las personas durante sus vacaciones, recordándoles que la fe no se toma vacaciones y que el Señor continúa saliendo a nuestro encuentro en cualquier circunstancia y lugar. La participación en la Eucaristía dominical, la recepción de los sacramentos y la oración comunitaria ayudan a vivir el tiempo estival como una experiencia de renovación espiritual.

Nuestras parroquias procuran ofrecer una acogida cercana a quienes llegan de otros lugares. Muchos encuentran una comunidad cristiana diferente a la suya habitual, pero igualmente abierta y fraterna. Esta experiencia de universalidad de la Iglesia permite descubrir que, más allá de las diferencias culturales, lingüísticas o geográficas, todos formamos parte de una misma familia reunida por la fe en Jesucristo.

Acoger al visitante es una actitud profundamente evangélica. En cada persona que llega a nuestras comunidades estamos llamados a reconocer a un hermano y una hermana. La cercanía, la disponibilidad, la escucha y la atención a quienes buscan orientación espiritual constituyen un valioso testimonio de la presencia de Cristo en medio del mundo. Animo a los veraneantes a participar en la vida de nuestras parroquias, integrándose en las celebraciones y actividades que se ofrecen, para que sus días de descanso sean también un tiempo de enriquecimiento espiritual.

Obispo de Segorbe-Castellón