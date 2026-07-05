Geografías literarias en un curso de verano de la UJI

El pasado viernes concluyó la Universidad de Verano de la UJI con el curso Las geografías de la ficción: ¿dónde suceden las novelas? El viaje literario de casi cien personas transcurrió por lugares mágicos, reales, inventados, simbólicos, secretos, míticos, cotidianos, soñados, perdidos y revisitados como Palmira, Petra, Roma, California, Sevilla, Madrid, Canfranc, Normandía, Sudáfrica, museos, fronteras, templos, estaciones...

Decía Italo Calvino que «las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos». Quizá por eso hablamos también de memoria, heridas, objetos, silencios, estados de ánimo y habitaciones cerradas durante años o siglos. Los espacios literarios no son meros decorados: significan, protagonizan, esconden y revelan. Actúan como un palimpsesto cultural, una superficie donde cada época reescribe la anterior sin borrarla del todo.

El presente contiene capas temporales, huellas que conviven, perviven y acumulan un recuerdo narrativo que termina incrustado en su tejido físico. Sobre estas cuestiones reflexionó Reyes Calderón en su magnífica intervención acerca del tiempo que habita el espacio. Javier Sierra nos llevó a los museos, esos bastiones de la memoria, para mostrarnos cómo las obras de arte nos interrogan cuando nos colocamos frente a ellas. Luz Gabás, a propósito de su novela Corazón de oro, nos mostró cómo las migraciones, el deseo de prosperar y el afán de aventura dibujan la orografía humana. José Calvo Poyato, con su erudición y amenidad habituales, nos propuso una inmersión en dos capitales esenciales del siglo XVI: Sevilla y Madrid. José Luis Corral nos ilustró sobre el papel determinante del paisaje en los hechos históricos: el relieve, el clima y los accidentes geográficos como fuerzas de primer orden que condicionan decisiones estratégicas y hasta el destino de las civilizaciones. Con Santiago Posteguillo, magnífico e inigualable director de este curso durante las seis ediciones anteriores, entramos y salimos de las geografías históricas e imaginadas que buscan sus personajes y que siempre encuentran a su autor.

Inmersión

En las mesas redondas surgió una certeza compartida: escribir sobre un lugar exige mucho más que visitarlo y describirlo. Para que un espacio se convierta en territorio literario debe permitir la inmersión; tenemos que percibirlo con todos los sentidos, pero también intuirlo. En las calles están todas sus épocas; en las guerras, todas sus muertes; en el arte, las historias de quienes miraron antes que nosotros; en una estación, todos los trenes que por ella han circulado.

Existe, además, una tensión fértil, un juego de espejos entre el referente geográfico real y su representación de ficción. La literatura no deforma la realidad: interviene activamente en la construcción de los imaginarios colectivos de un lugar. Después de leer una novela, ya no caminamos igual por una calle ni miramos del mismo modo un puerto o una plaza que aparecen en ella. El espacio físico y la palabra quedan imbricados de tal forma que la experiencia de quien transita después por ellos resulta modificada para siempre.

El taller final, Lugares habitados por historias inolvidables, convirtió en texto parte de lo conversado. Invitamos a mirar los espacios como detonantes narrativos. A veces las historias buscan dónde suceder. Hay espacios más propicios que otros para determinadas acciones, territorios que parecen esperar a sus personajes. Desde el locus amoenus, ese enclave ideal de belleza y armonía, hasta el ámbito inhóspito o maldito, la literatura ha sabido que los escenarios no solo alojan la acción: también la provocan.

Médium

En el territorio literario se encuentran el relieve real, la proyección afectiva íntima y la memoria colectiva. El escritor no inventa una intriga sobre la nada: actúa, muchas veces, como un médium que traduce las tensiones y los conflictos que el propio paisaje invoca, convoca y reclama.

Leamos los lugares y dejemos que ellos nos lean también a nosotros, porque un enclave tocado por la literatura ya no vuelve a ser únicamente un punto en el mapa: se transforma, a la manera de un Aleph infinito, en todos los mundos que, a lo largo del tiempo, ha sido y, a la vez, en aquellos que será.

Gracias a todas las personas con quienes hemos compartido este locus amoenus que es El Palasiet de Benicàssim.

Hasta la próxima edición. ¡Feliz verano!

Directoras del curso