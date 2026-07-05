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Opinión | A QUEMARROPA

Pablo Sebastiá

Pablo Sebastiá

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Las paellas del Grao

Anteayer se celebró el Día de las paellas en el Grao de Castellón. Un gran día, sí señor. Miles de vecinos disfrutamos con los preparativos, la comida y los conciertos que jalonaron las calles del distrito marítimo. Dejen que les cuente, queridos lectores, cómo lo viví yo.

Primera parada: las bodeguillas. A la del periódico Mediterráneo, junto a Cadena Cope, acudió muchísima gente. La brisa marina se agradecía, y políticos, empresarios, comunicadores, promotores culturales y/o deportivos se acercaron a saludar. Lo mismo ocurrió en la del Moll de costa.

Segunda parada: el paseo Buenavista. Paellas, y cocineros, y más paellas, y cocinitas, y más paellas, hasta donde se perdía la vista. Y corrillos. Y políticos de aquí para allá, intentando aumentar su visibilidad. Y Núñez Feijóo. Sí, como lo oyen, hasta Núñez Feijóo se paseó por allí. Y cerveza bien fría, y agua, y más cerveza…

Más cómodo

Tercera parada: las paellas de los restaurantes. Todos hasta la bandera. Tanto los del paseo como el del muelle o el del casino. Ahí se estaba un poco más cómodo. Aire acondicionado, sillas acolchadas, etc. Menos ambiente de fiesta patronal pero mayor comodidad. Eso es así.

Cuarta parada: los conciertos. Reconozco que el entorno del bar La pacheca estaba mucho menos concurrido que en ocasiones anteriores. Las peñas de las calles más urbanas organizaron sus propios saraos, y eso se notó. Me acerqué a escuchar a Paradita flamenca, y lo pasé en grande. Vi a muchísimos amigos, vecinos y demás fauna local. Todo Castellón, o casi, estuvo antes de ayer en el Grao.

Quinta parada: campana y se acabó. A casa a dormir, que no hay que dejarse llevar por cantos de sirena y una retirada etílica a tiempo es una victoria.

Escritor

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