Ni un año más en aulas prefabricadas

Despedimos un curso lectivo. Uno más y ya van siete en aulas prefabricadas. Y no queremos ni uno más. Lamentablemente, esa voluntad se topa con la realidad. La que Compromís nos impone en contra de nuestros deseos. De la justicia y el trabajo que debería garantizar que tras ocho años de gestiones el instituto de Borriol debería estar construido.

Por el contrario, seguimos en aulas prefabricadas. Esos barracones, como acuñó la izquierda, que elevan la temperatura a lo insoportable, limitan espacios y condicionan la enseñanza pública, de calidad y en valenciano.

Hoy escribo estas líneas con un mensaje que no es solo el mío, es el de un pueblo entero. El que exige a Compromís que tras obtener la titularidad de la parcela del instituto tras ocho años, que no son pocos, no pierda un solo minuto en urbanizar el entorno donde se encuentra este suelo. Porque sin solar no hay instituto.

Es una obligación

Y como aciago ha resultado el camino hasta la obtención de la titularidad de la parcela no queremos que el escenario se repita. La urbanización del sector es obligación y deber del ayuntamiento. Y el coste no es desconocido: más de un millón de euros.

Y llegados a este punto nos preguntamos, ¿cuándo van a iniciarse los trabajos? Nosotros solicitamos el pasado año que el presupuesto de 2026 contemplara una partida para acometer el trabajo. Sin embargo, Compromís se negó.

No pierdan el tiempo. Urbanicen. Y cumplan con Borriol. Hoy ya es tarde.

Portavoz del PP en Borriol