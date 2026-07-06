Deuda valenciana

Aquí sí, somos los números uno, ganamos a todos nuestros compatriotas. En España la comunidad autónoma que más debe por habitante es la valenciana. Y los que aquí vivimos salimos a más deuda per cápita que nadie, a 11.640 € por persona. Una barbaridad que siendo realista, no se puede pagar con recursos propios, nunca. Comparativamente un canario debe 2.881, un navarro 3.552, un asturiano 6.820 y así todos.

El motivo es clarísimo. La infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, un déficit estructural crónico que nos sitúa a la cola de España en recursos por habitante. Históricamente recibimos 276 € menos al año por habitante que la media nacional. Y así desde hace más de dos décadas. En total debemos 64.000 millones y subiendo.

Injusticia

Como hay que mantener los servicios públicos imprescindibles como sanidad, educación y servicios sociales, hay que recortar la inversión en infraestructuras, vivienda, cultura y en promoción económica, lastrando la competitividad. Esta injusticia nace con Aznar en el 2002 y se incrementa en el 2009 con Zapatero el joyero, que aprobó el modelo actual de financiación económica. Todos los Consells han reclamado su reforma, pero ningún gobierno lo hace.

Ahora es ministro de Hacienda el valenciano Arcadi España que en sus tiempos autonómicos siendo conseller de Hacienda lo pedía, ahora con cargo nacional, no se acuerda, ni soluciona nada. Los votos catalanes y vascos sí se llevan lo que piden. Los valencianos del gobierno Frankenstein, los de Compromís no sirven para nada, ni lo pelean. No entiendo que se mantenga esta situación y por qué no decimos basta ya.

Notario y doctor en Derecho