El eclipse exige prevención

El eclipse solar del 12 de agosto es el acontecimiento del verano. Durante unos minutos, miles de personas levantarán la vista al cielo desde distintos puntos del interior valenciano para contemplar un fenómeno excepcional. Una escena para la que se espera pueblos llenos, carreteras con más tráfico del habitual, miradores ocupados y un territorio que concentrará una atención poco frecuente. Pero la expectación no debe ocultar que, en las jornadas anteriores y posteriores, la Comunitat Valenciana deberá mirar al cielo sin dejar de velar por todos sus espacios sensibles.

La prudencia debe ser la recomendación principal. El eclipse llega en plena ola de calor, con el monte valenciano sometido a una presión creciente después de meses de lluvias que han dejado una vegetación abundante. Lo que en primavera parecía una señal positiva puede convertirse ahora en combustible. Hierba, matorral, sotobosque y biomasa acumulada forman una carga inflamable que, combinada con altas temperaturas, viento, tormentas secas o una negligencia, puede transformar una jornada de observación astronómica en una emergencia forestal.

Se trata de asumir la realidad del territorio. El monte mediterráneo no arde solo por el calor, pero el bochorno crea las condiciones para que cualquier chispa tenga consecuencias. Una colilla lanzada desde un coche, un vehículo estacionado sobre vegetación seca, una barbacoa ilegal, un generador mal situado, una imprudencia en una senda o un acceso bloqueado pueden bastar para complicar una emergencia. La diferencia entre un conato y un gran incendio depende a menudo de pocos minutos, de caminos libres y de alertas responsables.

Por eso el eclipse debe abordarse con criterios de seguridad, no solo de promoción turística. La llegada masiva de visitantes exige planificación, aparcamientos ordenados, puntos de observación autorizados, información clara, presencia preventiva y restricciones donde sean necesarias. Las carreteras estrechas, los caminos forestales y los parajes naturales no pueden absorber sin control una afluencia extraordinaria en pleno agosto. Un atasco, además de una molestia, puede impedir la entrada de bomberos, ambulancias o Guardia Civil en el momento decisivo. Y en una jornada de calor, con muchas personas concentradas en lugares poco preparados, cualquier incidencia sanitaria, accidente o incendio puede tener efectos mayores.

Coordinación

La naturaleza tiene fragilidades y límites, así que las administraciones tienen la obligación de anticiparse y coordinarse. Los municipios deben saber cuánta gente pueden recibir y dónde. La Generalitat debe garantizar protocolos claros. Los cuerpos de seguridad y emergencias necesitan medios disponibles y capacidad de respuesta. Pero la responsabilidad no termina en la Administración. Cada visitante debe entender que su conducta cuenta. No encender fuego. No fumar en el monte. No salirse de las zonas autorizadas. No aparcar sobre vegetación. No bloquear caminos. No bañarse donde esté prohibido o desaconsejado. No convertir una experiencia colectiva en una imprudencia individual.

El eclipse será una oportunidad para mirar el cielo y redescubrir un territorio que a menudo queda fuera del foco. La mejor forma de valorar esos parajes es visitarlos con respeto. Una negligencia de segundos puede dejar una cicatriz durante décadas.

El 12 de agosto conviene mirar arriba. Pero antes habrá que mirar alrededor con prevención, responsabilidad y respeto por un territorio que llega al gran acontecimiento del verano en un momento de especial sensibilidad.