Opinión | A FONDO
Fer que les coses passen
Hi ha una diferència molt gran entre anunciar i complir. Entre prometre i fer. Entre parlar del futur i construir-lo cada dia. Vivim en una època en què massa sovint la política es queda en el titular, en la foto o en la crítica fàcil. Però governar és una altra cosa. Governar és prendre decisions, gestionar, superar obstacles i convertir els compromisos en realitats. En definitiva, governar és complir.
Quan ens vam presentar a les eleccions de 2023 ho vam fer amb un programa de govern molt clar. No era un catàleg de bones intencions ni una llista de promeses impossibles. Era un full de ruta per continuar transformant la Vall d’Uixó. Tres anys després podem mirar la ciutadania als ulls i dir que el 73% del programa ja és una realitat o està en marxa. No és només una xifra. És la demostració que quan hi ha projecte, treball i compromís, les paraules es convertixen en fets.
Precisament este divendres vam voler compartir eixe balanç. No ho vam fer dins d’un despatx ni en una sala tancada. Ho vam fer al carrer, al costat de la gent, amb militants, simpatitzants i moltes persones de la societat civil que cada dia fan gran la nostra ciutat. Perquè les transformacions no són patrimoni d’un govern. Les construïm entre tots. I també perquè pensem que donar comptes és una obligació. Explicar què hem fet, què estem fent i què queda per fer forma part de la nostra manera d’entendre la política.
Avançant
Quan repassem estos tres anys és fàcil comprovar que la Vall continua avançant. Ho fa en educació, amb el nou CEIP Rosario Pérez i el CEIP Sant Vicent amb unes instal·lacions del segle XXI. Ho fa en polítiques socials, amb programes com ADI i CERCLE, que cuiden la infància i lluiten contra la soledat no desitjada de les persones majors. Ho fa també en esport, amb el segon pavelló poliesportiu, una reivindicació històrica dels clubs i de moltes famílies. També estem recuperant el nostre patrimoni perquè deixe de ser un record del passat i es convertisca en una oportunitat de futur. La Fàbrica de la Llum serà el nou museu de la ciutat, un espai que protegirà la nostra història però que també generarà activitat cultural i turística. Perquè conservar el patrimoni no és mirar arrere. És projectar-nos cap avant.
Quan renovem carrers, tampoc estem fent només obres. La primera fase del carrer Guzmán és un bon exemple. Estem construint una ciutat més accessible, més amable i preparada per als pròxims anys. Igual que el parc aquàtic de Sant Josep no és només una nova instal·lació d’oci. És una aposta per millorar la qualitat de vida de les famílies, generar activitat econòmica i reforçar el potencial turístic de la Vall.
Però si alguna cosa hem aprés en estos anys és que una ciutat no es pot permetre quedar-se quieta. Les ciutats que avancen són les que, mentre executen els projectes actuals, ja estan preparant els següents. Per això, mentre complim el programa de govern, continuem planificant el futur.
Els pròxims reptes ja estan damunt la taula. L’ampliació del polígon Belcaire C i la generació de més sòl industrial ens permetran atraure noves empreses, crear ocupació i oferir més oportunitats als nostres joves perquè puguen desenvolupar el seu projecte de vida ací.
Transformació
La segona fase del carrer Guzmán donarà continuïtat a la transformació d’un dels principals eixos de la ciutat. I el pla d’adaptació dels parcs infantils al canvi climàtic farà que els espais públics siguen més frescos, amb més ombra i més vegetació perquè les famílies puguen gaudir-los durant tot l’any.
Perquè governar es treballar en els nous reptes, noves necessitats i nous projectes. El pitjor que li podria passar a una ciutat seria pensar que ja està tot fet. Nosaltres pensem justament el contrari. Cada objectiu aconseguit ens obliga a continuar treballant amb la mateixa il·lusió que el primer dia.
És cert que encara queda molt per fer. Ningú ho nega. Però també és cert que la Vall d’Uixó de hui s’assembla molt poc a la de fa onze anys. Hem recuperat l’ambició com a ciutat. Hem aconseguit captar inversions, aprofitar els fons europeus, posar en marxa projectes que durant dècades només apareixien en els programes electorals i demostrar que les coses poden passar quan hi ha una administració que les impulsa.
Al final, la confiança no es guanya amb discursos. Es guanya complint. Amb cada obra que comença. Amb cada servei públic que millora. Amb cada oportunitat que arriba. Amb cada compromís que es transforma en una realitat. Eixa és la política que intentem fer cada dia des de l’Ajuntament.
I així continuarem. Amb els peus al carrer, escoltant la ciutadania, rendint comptes i treballant sense descans. Perquè encara queda molt camí per recórrer, però també perquè hem demostrat que sabem com fer-lo. La millor manera de parlar del futur és continuar construint-lo. Continuar fent que les coses passen.
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
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