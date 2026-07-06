Hay historias que se mantienen siempre vivas, por muchos años que pasen y por muchas generaciones que las cuenten. En Onda, en todos los hogares nuestros abuelos o padres nos han hecho revivir en alguna ocasión las gestas de un tren que volaba: la Panderola. En el interior de sus traqueteantes vagones verdes, aromatizados con una mezcla única de vapor de la locomotora y tabaco de liar, sucedieron miles de historias que marcaron el devenir de los ondenses. Parejas que se encontraban y no se separarían. Hijos que marchaban a labrarse un próspero futuro. Empresarios valientes que se lanzaban al mundo a vender la mejor cerámica. Extranjeros que acudían entusiasmados a conocer nuestro castillo y calles medievales.

En la plaza más bonita del mundo

La Panderola no solo conectó esta ciudad con la capital y con el mundo, también trajo mucha riqueza, cultura y talento durante la primera mitad del siglo XX. Por eso, desde el Ayuntamiento de Onda asumimos que teníamos una deuda pendiente con esta entrañable máquina de vapor que tanta nostalgia y buenos recuerdos despierta aún hoy. Los ondenses nos la pidieron y este gobierno les ha escuchado. Después de 63 años de su último viaje, la Panderola vuelve a casa, a Onda, para presidir la plaza más bonita del mundo que estamos construyendo, la plaza España.

Se trata de una obra de arte que reproduce al detalle la mítica locomotora, a la que le acompañarán otros elementos decorativos como la simpática Mafalda, tomates cerámicos de gran tamaño obra de ceramistas locales o el mural elaborado por las artistas manos de los amigos de El Molí. Onda tendrá muy pronto una plaza más moderna, accesible y sostenible que, además, actuará como refugio climático y pondrá en valor nuestra historia, nuestro talento y nuestra identidad como pueblo valiente que ha luchado por ganarse el futuro.

Quien sabe si la vieja Panderola, desde su palco de honor de la plaza España, volverá a ver nacer grandes historias. Un primer beso, una nueva amistad, una gran idea empresarial o miles de recuerdos imborrables y momentos felices. Y nosotros lo observaremos desde el andén con gran orgullo, porque Onda, como la Panderola, sigue siempre adelante con su viaje, con fuerza, la mirada alta y el paso firme.

Alcaldesa de Onda