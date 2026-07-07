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Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL

Paco Navarro

Paco Navarro

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Dels líders polítics i caps

El lideratge se sustenta en l’empatia; la comunicació; la visió de futur, propòsit i coherència política. Per contra, el cap (jefe), ocupa un càrrec d’autoritat formal, fonamentat en la jerarquia, el control i l’exigència de l’obediència. No tots els dirigents polítics són líders, algun pot ser aplega a cap. No sabria dir amb certesa si en este país existeix un líder, però la cosa certa és que tots els partits estan pendents de les decisions del president del Govern com si fos el líder de tot el espectre polític nacional. No es pot afirmar tenint en compte les seues decisions i renúncies, que el Pedro Sánchez, o Núñez Feijóo són líders.

El líder té la capacitat d’influir, guiar i motivar a les persones per assolir un objectiu comú; inspira confiança, i assumeix la responsabilitat en els moments difícils; es guanya el respecte i l’admiració i fa que les persones facen les coses perquè volen i creuen en el projecte; sap exactament cap a on es dirigeix perquè tots remen en la mateixa direcció; i finalment alinea el que es diu amb el que es fa. Ningú dels dos reuneix eixes condicions de lideratge. Tots els altres partits estan en semblants circumstàncies. Pedro Sánchez, no necessita a ningú per finalitzar la legislatura i, els altres, plens d’entrebancs, no tenen l’atreviment d’actuar ells sols, tots li tenen por. Pensen amb raó, que el que vindria si ell fotera fora, a la vista del que fan PP i Vox on governen seria pitjor, potser perden el que fins ara han aconseguit socialment. El govern pot funcionar sense cap suport: presentarà els pressupostos plens de lleis populars i populistes, si s’aproven ho capitalitzarà, si no culparà a la resta de partits de la manca d’aprovació de lleis beneficioses socialment.

La resta estan a la defensiva, explicant el seu vot. El PP, sense projecte, depén de Vox, està al que ell diga per poder exercir funcions de govern; Vox, amb un projecte de proclames, si vol governar depén del PP; La resta de partits porten un plantejament limitat al seu territori. Pedro Sánchez ha demostrat ser polític camaleònic, adaptatiu, perseverant, capaç de sobreposar-se a situacions estressants, traumes o adversitats.En este sentit, cap polític ni de bon tros el supera.

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