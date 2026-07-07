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Opinión | LA RÚBRICA

Merche Galí

Merche Galí

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La dignitat com a alternativa

La Comunitat Valenciana viu una pulsió de canvi que no cap en unes eleccions. El cansament s’acumula des de l’estiu de 2023 davant d’una estafa de govern que encara no ha passat la pantalla de càrrega. Un Consell car, ple d’assessors, que afebleix la sanitat i l’educació públiques, posa l’estora roja als especuladors i deixa Castelló a la cua de les inversions. Però el problema no és només que governen malament. És que han perdut de vista per a qui governen. Volien el poder i, quan l’han tingut, han demostrat que no saben què fer-ne. Una premonició del que pot passar a Espanya.

Vint anys després de l’accident del metro de València, la dana ha desemboirat la imatge més dura de la dreta valenciana. Quan la gent els necessita, mai no estan. Quan se’ls demanen responsabilitats, activen l’artilleria per a desacreditar les víctimes i afegeixen més dolor al dolor. És una manera de governar que mai no ha entés que les institucions són per a protegir la gent. Diana Morant representa l’alternativa a esta manera de governar. Ve del municipalisme i podria ser la primera alcaldessa que presidira la Generalitat valenciana, i això és la seua millor carta de presentació. Necessitem més política local, de la que coneix els problemes de prop i entén que cada decisió té conseqüències en la vida de la gent.

Diana té experiència, criteri i capacitat per a unir una majoria social que vol recuperar serveis públics, facilitar l’accés a l’habitatge, culminar una reconstrucció justa i donar a Castelló el pes que mereix. En 2027 decidirem si esta terra recupera dignitat i futur.

Vicesecretària general del PSPV-PSOE de Castelló

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