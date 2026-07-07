El valor de entenderse

El pasado 3 de julio se cumplieron cincuenta años del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Medio siglo después, su figura sigue interpelando a una España que a veces parece haber olvidado que la política no nació para levantar trincheras, sino para abrir caminos. Suárez llegó al poder sin el aval de los franquistas, y sin la confianza de la oposición. Llegó con algo más raro: intuición histórica, coraje personal y una capacidad excepcional para escuchar el latido real de la población.

Su legado no cabe en una fotografía ni en una cita solemne. Está en haber comprendido que la Transición no podía ser una revancha, sino una obra colectiva. Supo pilotar el paso de la dictadura a la democracia desde dentro de las instituciones, desmontando con inteligencia lo que parecía inamovible y dando cauce legal a la voluntad de libertad de millones de españoles. La ley para la reforma política, la legalización de los partidos, las primeras elecciones democráticas y la Constitución de 1978 forman parte de una arquitectura que exigió temple, generosidad y sentido de estado.

Pero quizá lo más singular de Suárez fue su forma de hacer política. No confundió firmeza con soberbia ni diálogo con debilidad. Habló con quienes muchos no querían ni nombrar, cedió cuando España lo necesitaba y resistió cuando la democracia estaba en juego. Tenía una autoridad nacida de la responsabilidad. Entendió que gobernar no consiste en tener siempre razón, sino en hacer posible lo necesario en cada momento.

Suárez cometió errores, como todos los grandes protagonistas de la historia. Pero incluso sus límites agrandan su figura: fue un hombre que se gastó en una tarea superior a sí mismo. En tiempos de polarización, recuperar su ejemplo no significa idealizar el pasado, sino recordar una exigencia moral del presente: la política necesita menos sectarismo y más valentía para buscar consensos y acuerdos.

Aquel joven presidente supo mirar más lejos que su propio partido, su propio mandato y su propia suerte. Por eso Suárez no pertenece a una generación: pertenece a la mejor memoria democrática de España. Una brújula democrática para el presente de todos. Gracias, presidente.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista