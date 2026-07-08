Begoña se queda en casa

Pedro Sánchez ha viajado a la cumbre de la OTAN en Ankara sin su imputada esposa, Begoña Gómez, por decisión expresa del juez Antonio Viejo, quien estos días sustituye al instructor Juan Carlos Peinado. Empero, Begoña sí podrá asistir en Londres a la graduación de su hija y en cuanto regrese a España deberá devolver el pasaporte, manteniendo la obligación de personarse ante el juzgado y firmar cada 15 días. Al igual que sucede con quien fuere íntimo allegado suyo y mano derecha de Pedro, el ínclito exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en libertad provisional tras pasar una temporada en la trena y ahora a la espera de sentarse en el banquillo.

Por cuestión de horario de entrega de este artículo, cuando escribo desconozco el clima de recepción con el que pudo haberse topado el presidente del Gobierno ante sus aliados. Seguramente estupefactos por la situación tanto personal como política de Sánchez y la decisión de este de mantener resistencia numantina rompiendo los moldes éticos de las consolidadas democracias liberales. Despreciando cualquier atisbo de responsabilidad y orquestando una peligrosa estrategia de resistencia a cuenta de la maquinaria del Estado y el poder económico del erario público. Sospechosamente, el pasado lunes dos rotativos y el CIS del fiel lebrel sanchista Tezanos publicaban similares sondeos pretendiendo confirmar la mayoritaria opinión de los españoles sobre la existencia del lawfare en España, en línea con la propaganda proyectada desde la Moncloa y Ferraz, en el fomento de la polarización del país. En el perverso objetivo de convencer a parte de la ciudadanía sobre la existencia de una conspiración judeo-masónica (la llamaba Franco) a fin de acabar con el benefactor movimiento plurinacional liderado por el mesías de la patria, compañero Sánchez. Personaje encumbrado merced la providencia y la gran farsa de aquella moción de censura en pos de la decencia y contra la corrupción que en su nombre defendió el hoy preso por 24 años José Luis Ábalos.

Sánchez asiste a la cumbre de la OTAN sin Begoña, pero persiste en la convicción de cuál debe ser la aportación de España a la alianza militar, de la que Estados Unidos es eslabón técnicamente fundamental y vital aporte económico, esté o no Trump en la Casa Blanca. El mundo es peligroso, el escritor militar romano Vegecio dejó escrito: «Si quieres paz, prepárate para la guerra». Y la guerra está demasiado cerca, Ucrania lleva cuatro años y medio siendo bombardeada por Putin, el mismo tiempo que la I Guerra Mundial. La inversión en el ámbito militar, bien planificada, además de asegurar la defensa nacional puede ser un polo de crecimiento económico. El asunto no gusta a los socios que mantienen a Sánchez en la poltrona y este ha jurado resistir en el puesto, borrando del lenguaje la palabra dimisión. Ni siquiera ha tenido el pudor de cesar a la directora general de la Guardia Civil y al DAO del cuerpo, ambos imputados por supuestos delitos de prevaricación continuada y obstrucción a la Justicia. El intento de control de la Benemérita le puede salir caro a Pedro.

Periodista y escritor