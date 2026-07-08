La fuerza de nuestro municipio

Se han cumplido casi cuatro años desde que tomé una de las decisiones más trascendentes de mi vida: dar un paso al frente y presentarme para liderar un proyecto político capaz de transformar a mi ciudad. Siempre digo que soy un recién llegado a la política porque mi trayectoria profesional ha girado en torno al sector financiero y mi implicación personal siempre estuvo ligada al asociacionismo y a los proyectos deportivos de nuestro municipio. Sin embargo, asumir la alcaldía de la ciudad que me ha visto crecer representa el mayor honor y la responsabilidad más grande.

Al poco tiempo de iniciar este camino, viví una experiencia que cambió mi perspectiva sobre el peso de Burriana en el mundo. Fui convocado a una reunión de alcaldes en la sede nacional del partido en Madrid. Pensé que el espacio sería insuficiente si convocaban a todos los municipios de España. Fue allí donde fui plenamente consciente de que Burriana se encuentra entre las 200 ciudades más importantes de España por su tamaño, peso poblacional e importancia económica. Esta posición de relevancia nos otorga una voz que debe ser escuchada y una responsabilidad que no podemos eludir en el lamentable escenario nacional en que nos encontramos.

España atraviesa un momento de profunda degradación institucional, con más de 130 imputados que evidencian un Gobierno de España acorralado por la corrupción. El sanchismo se muestra paralizado por el miedo a la verdad y a los tribunales, buscando atrincherarse en la Moncloa. Es urgente exigir que Sánchez aparte sus manos del dinero de todos los españoles y deje de bloquear el avance del país.

Frente a esta parálisis nacional, España necesita con urgencia la fuerza de administraciones como la de Burriana. Municipios que, aunque a primera vista puedan parecer modestos, demuestran que no hay ciudades pequeñas cuando se gestiona con valentía. Si unimos el empuje de esas 200 ciudades más importantes seremos capaces de influir, de ser decisivos y demostrar que existe una alternativa que puede gobernar España con honestidad bajando impuestos, mejorando los servicios públicos y cuadrando las cuentas con rigor.

La verdadera recompensa de la política no reside en las mordidas ministeriales ni en las joyas de Zapatero; reside exclusivamente en saber que tu gestión es útil para mejorar el día a día de tus vecinos. Por ello, desde Burriana, debemos liderar el ejemplo con nuestra gestión y remando con firmeza para cuando tengamos la oportunidad en las urnas de ofrecer la alternativa seria y rigurosa que nuestro país exige.

Alcalde de Burriana