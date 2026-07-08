Okupas fuera

Esta semana, una vez más, la okupación ilegal ha vuelto a sacudir a nuestra ciudad. Esta vez ha sido en la Marjalería, donde unos individuos ocuparon una vivienda el pasado lunes, despertando numerosas quejas entre los vecinos. La Policía Local acudió tras recibir la llamada, pero, al haber introducido menores en la casa, fue imposible proceder al desalojo inmediato.

Ahora, una vez consumada la ocupación y con los okupas absolutamente amparados por la ley nacional de Pedro Sánchez, se complica llevar a cabo la desocupación. Y esto, la verdad, es algo indignante. ¿En qué mundo una persona puede entrar en una casa que no es suya, instalarse allí sin pagar un solo euro y no poder ser expulsada de manera inmediata?

Es algo surrealista, fruto de una ley que premia al okupa y castiga al propietario, vulnerando uno de los derechos más sagrados: la propiedad privada. Desde la Policía Local vamos a seguir trabajando estas semanas con todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que abandonen la vivienda, pero lo que está claro es que tenemos las manos atadas por una legislación podemita surrealista. Una legislación que pagan los vecinos honrados de un barrio tranquilo de Castellón, que ven cómo las políticas de Sánchez están llenando de gentuza e inseguridad nuestras calles.

Que nadie tenga ninguna duda de que, cuando Vox llegue al Gobierno de España, esto cambiará. Es la única solución para acabar con este problema y devolver la tranquilidad a nuestros barrios. Mientras, seguiremos trabajando con todos los medios a nuestro alcance para combatir una lacra que nos preocupa, defendiendo siempre a los vecinos honrados.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón