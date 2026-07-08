Prevenir, proteger, servir

La Diputación Provincial gobierna para los castellonenses. Para actuar allá donde es necesario y resolver cuando es urgente. Y hay cuestiones que no pueden esperar. Los incendios se extinguen en invierno. La política forestal no debe limitarse a apagar fuegos. Porque cuidar nuestro territorio es también proteger a nuestros pueblos y a quienes los habitan. Y con este propósito, en 2024 pusimos en marcha un servicio de prevención y protección eficaz y efectivo. Las Brigadas Rurales de Actuación Forestal (BRAF) nacieron vinculadas al territorio y destinadas a reforzar la prevención para frenar el avance del fuego.

Cuatro unidades profesionales localizadas en nodos estratégicos. Nuevos recursos contra el fuego ubicados en Caudiel, Zucaina, Vall d’Alba y Xert, dirigidos a frenar el avance de las llamas en toda la provincia. Porque el reto era precisamente ese. Trabajar para intentar evitar la catástrofe que supone un incendio y redoblar esfuerzos para mitigar mucho antes el avance del fuego.

La primera ola de calor del verano 2026 la superamos no sin sustos. La acción eficaz de nuestro Consorcio Provincial de Bomberos, en coordinación con el resto de efectivos, lograron perimetrar y controlar el fuego en diferentes municipios de nuestra provincia.

La segunda ola de calor, que daba comienzo este lunes, se adelantó al domingo con el incendio declarado en Soneja y que obligó a evacuar a los vecinos de Azuébar. Desde entonces, las familias de estas localidades nos tienen coordinados y a su servicio para lograr la definitiva extinción de un virulento fuego que se avivó con rachas de viento y temperaturas extremas.

Hoy sabemos que el ecologismo de salón que durante ocho años gobernó la Generalitat valenciana y que PSOE y Compromís replicaron entre 2019 y 2023 en la Diputación de Castellón ya pasó a la historia. Hoy los castellonenses confían en un modelo de gestión que apuesta por la prevención con inversiones que actúan sobre el terreno.

Con la prevención y el trabajo previo de brigadas como las BRAF. Con el esfuerzo creciente de una Diputación Provincial de Castellón que cada año invierte más para poder afrontar las llamas con más agilidad, coordinación y unión de fuerzas.

Seguimos pensando que se puede y se debe hacer mucho más. Modificar la ley de montes del estado no es una opción. Es un deber. Debemos estar unidos para flexibilizar los aprovechamientos forestales y promover las agrupaciones forestales, para reducir combustibles leñosos y facilitar los cambios de uso forestal cuyo fin sea la prevención y la extinción de incendios forestales que permanezcan en el ámbito agroforestal.

Urge seguir anticipando más soluciones para que, cuando se presenta la catástrofe, poder superarla con más garantías. Las BRAF son un buen ejemplo de esa gestión que protege el patrimonio forestal con trabajos de silvicultura preventiva, apoyo y refuerzo al dispositivo de bomberos cuando se trabaja en la consolidación y repaso del perímetro de los incendios forestales. Y su acción eficaz en la limpieza y acondicionamiento de las zonas interfaz urbano forestal ha llegado a más de 200 hectáreas en nuestra provincia, porque seguiremos impulsando este servicio pionero.

También es ejemplo de esa buena política la construcción de helisuperficies. En sus cuatro años de gobierno, PSOE y Compromís habilitaron una. Nosotros hemos construido seis en tres años y nos siguen pareciendo pocas. Por eso seguimos ampliando esta red de seguridad que ofrece a las poblaciones del interior de la provincia que ante cualquier riesgo, accidente o incendio, hay una salida rápida. Gobernar la segunda provincia más montañosa de España no es baladí ni intrascendente. Por eso apelamos al estado para que actúe y no resista. Porque necesitamos de su legislación para poder seguir protegiendo a nuestros ciudadanos y reforzando nuestros montes.

Sirvan estas palabras para abrazar a tantos vecinos de Azuébar que con entereza y serenidad ejemplar abandonaron el pasado domingo sus hogares y que pudieron regresar a sus casas ayer martes. Como les transmití, tienen en esta presidenta el compromiso firme de una institución pública que fija en el mundo rural la prioridad de sus inversiones. Y como lo que decimos, lo hacemos, la línea de catástrofes que esta Diputación Provincial creó por vez primera en el año 2023, ya está activada para ayudar a Soneja y Azuébar a superar lo ocurrido.

No será ni la primera ni la última ola de calor que atravesemos. Nos toca y nos tocará enfrentar nuevas jornadas que eleven el riesgo de incendios. Y debemos hacerlo con prevención, coordinación y concienciación. Entre todos. Porque entre todos las llamas se apagan mucho más pronto. Esta Diputación seguirá a pie de territorio, apostando por la prevención, por ayudar de inmediato a las poblaciones afectadas y por atender siempre a los castellonenses.

Presidenta de la Diputación Provincial de Castellón